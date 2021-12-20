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Россияне смогут скорректировать данные для внесудебного банкротства

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Минэкономразвития для усовершенствования процедуры внесудебного банкротства граждан готовит поправки в закон о несостоятельности. Россияне получат право исправить данные в заявлении о признании банкротом во внесудебном порядке.

Россияне смогут скорректировать данные для внесудебного банкротства

В течение одного месяца после включения сведений о возбуждении процедуры несостоятельности во внесудебном порядке в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) заявитель сможет единожды уточнить свое заявление в МФЦ, рассказал «Известиям» замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

Должник сможет скорректировать любые сведения, в том числе и список кредиторов с суммами задолженности.

А кредиторы будут вправе через суд требовать неприменения к должнику правила об освобождении от исполнения обязательств. Это дополнение позволит им защитить свои права в случае возможных злоупотреблений со стороны граждан.

По данным «Федресурса», процедурой досудебного банкротства с момента запуска воспользовались 6 тыс. россиян из 14,5 тыс. обратившихся. Повысить доступность процедуры позволит наделение ФССП ответственностью за реализацию внесудебного банкротства, считает эксперт проект Михаил Алексеев.

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Фото на обложке: Unsplash

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