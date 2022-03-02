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Информация о заказах клиентов «Яндекс. Еды» утекла в сеть

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Номера телефонов и данные о заказах клиентов «Яндекс.Еды» попали в сеть. Сервис связался со всеми пользователями, которых коснулась утечка. Компания обратилась в правоохранительные органы.

Информация о заказах клиентов «Яндекс. Еды» утекла в сеть

Как сообщили в пресс-службе компании, утечка не коснулась банковских, платежных данных,  а также логинов и паролей. 

«Яндекс» провел внутреннюю проверку и ужесточил правила хранения чувствительной информации. Сервис планирует обеспечить подобного рода данным уровень защиты как у платежной информации, логинов и паролей. 

Ручная обработка конфиденциальной информации будет исключена, а число сотрудников, которые имеют доступ к информации о заказах, сократится как минимум втрое, отметили в компании.

Сервис доставки грузов и документов СДЭК 28 февраля сообщил об утечке данных клиентов. В компании подчеркнули, что документы не содержали важной персональной информации.

В этот же день хакеры из Anonymous взломали сайты РБК, ТАСС,  «Известий» и «Коммерсанта». После начала спецоперации на Украине группировка объявила российскому правительству кибервойну. Хакеры взяли на себя ответственность за атаки на российских интернет-провайдеров и правительственные сайты.

Фото на обложке: Koshiro K / Shutterstock

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