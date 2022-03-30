Клиенты «Яндекс.Еды» подали коллективный иск в суд из-за утечки данных

Клиенты «Яндекс.Еды» подали коллективный иск из-за утечки данных в Замоскворецкий районный суд Москвы. Они требуют по 100 тыс. рублей компенсации на каждого.
Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исковое заявление и директора по правовым вопросам юридического сервиса Destra Legal, представляющего интересы заявителей, Бориса Фельдмана. В пресс-службе суда сообщили, что иск не зарегистрирован.
В суд сейчас подали 33 клиента. По словам юриста, примерно 300 человек отправили заявки о присоединении к иску, сделать это можно, заполнив форму на сайте Destra Legal. В документе заявители указали, что после утечки их персональных данных в сеть им стали звонить с незнакомых номеров с рекламными предложениями различных услуг.
Участники иска считают, что «распространенные «Яндекс.Едой» персональные данные существенно нарушают неприкосновенность частной жизни, жилища», и опасаются за свою безопасность, отметил Борис Фельдман.
Юристы назвали «маловероятным сценарием» удовлетворение исковых требований в 100 тыс. рублей для каждого заявителя. По оценке управляющего партнера адвокатского бюро «Башилов, Носков и партнеры» Игоря Носкова, средний размер компенсации, присуждаемой судами общей юрисдикции по такой категории дел, — от 500 до 3000 рублей.
Ранее проект «Сетевые свободы» объявил о начале организации юридической помощи пострадавшим пользователям и организует коллективный иск против «Яндекс.Еды» после массовой утечки данных клиентов. По собственным данным, из-за слива операторы получили 1600 обращений на горячую линию.
Сервис «Яндекс.Еда» 1 марта сообщил об утечке некоторых данных клиентов — мобильных телефонов, информации о заказах, времени доставки и адресов. В середине марта пользователи обнаружили в сети сайт с картой с данными о пользователях, сделавших заказы на более чем 58 тыс. адресов.
Фото на обложке: Ascannio /
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