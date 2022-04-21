Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Яндекс.Еда» получила 60 тыс. рублей штрафа из-за утечки данных клиентов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Мировой суд в Москве наложил штраф в размере 60 тыс. рублей на сервис «Яндекс.Еда» за утечку данных пользователей в открытый доступ.

«Яндекс.Еда» получила 60 тыс. рублей штрафа из-за утечки данных клиентов

Согласно материалам суда, «Яндекс.Еда» допустила утечку персональных данных, нарушив ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ. Максимальное наказание по данному составу составляет 100 тыс. рублей.

Ранее 33 клиента сервиса подали коллективный иск в суд, каждый требовал по 100 тыс. рублей. Юристы назвали «маловероятным сценарием» удовлетворение исковых требований в эту сумму для каждого заявителя.

«Яндекс.Еда» 1 марта сообщила об утечке данных своих пользователей, указав в качестве причины произошедшего недобросовестные действия одного из сотрудников. Позднее в открытом доступе в интернете появился сайт с базой данных клиентов сервиса, на котором можно было найти фамилию, имя, отчество, адрес, телефон и электронную почту пользователей, а также общую сумму заказов.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Выгодно ли ресторану работать с агрегаторами доставки? Разбираем в колонке
  2. 2 «Яндекс.Путешествия» предложили партнерам привлекать клиентов в обмен на процент от заказов
  3. 3 Полный гайд по сервису «Яндекс.Бизнес» — инструменты и функции
  4. 4 Yandex Cloud научила искусственный интеллект расставлять знаки препинания при распознавании речи
  5. 5 «Яндекс.Драйв» может потерять до 35% автопарка в 2022 году
ИТ-кластер «Газпром нефти»
Прокачай в себе навыки бизнес-аналитика
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

21 апреля 2022

Конкурс грантов SKOLKOVO BBA

21 апреля 2022

EnergyHUB

21 апреля 2022

90 Days Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ