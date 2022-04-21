«Яндекс.Еда» получила 60 тыс. рублей штрафа из-за утечки данных клиентов

Мировой суд в Москве наложил штраф в размере 60 тыс. рублей на сервис «Яндекс.Еда» за утечку данных пользователей в открытый доступ.

Согласно материалам суда, «Яндекс.Еда» допустила утечку персональных данных, нарушив ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ. Максимальное наказание по данному составу составляет 100 тыс. рублей.

Ранее 33 клиента сервиса подали коллективный иск в суд, каждый требовал по 100 тыс. рублей. Юристы назвали «маловероятным сценарием» удовлетворение исковых требований в эту сумму для каждого заявителя.

«Яндекс.Еда» 1 марта сообщила об утечке данных своих пользователей, указав в качестве причины произошедшего недобросовестные действия одного из сотрудников. Позднее в открытом доступе в интернете появился сайт с базой данных клиентов сервиса, на котором можно было найти фамилию, имя, отчество, адрес, телефон и электронную почту пользователей, а также общую сумму заказов.

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