К началу курортного сезона «Яндекс Еда» обновила гид по лучшим ресторанам Сочи
«Яндекс Еда» обновила Ultima Guide по Сочи, куда вошли 20 лучших ресторанов города. Об этом рассказала Русбейс пресс-служба сервиса.
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При создании гида использовали нейросеть, которая проанализировала 2,7 тыс. заведений по более чем 100 критериям, включая срок работы и независимость от сетей. Из лонг-листа в 250 претендентов с помощью голосования 30 экспертов и 21 тыс. пользователей выбрали финалистов. Ключевыми критериями стали вкус блюд, атмосфера и дизайн.
Что вошло в гид? Среди отобранных заведений — итальянский ресторан Loona с морепродуктами, грузинский «Лалеби» с хинкали, стейк-хаус Chef и пиццерия Forno D’oro. Некоторые рестораны получили спецнаграды: Mamai-Calé — за интерьер, Ikra — за сервис, а «Яблоки печем» стал самым популярным по версии пользователей «Яндекс Карт».
Предпочтения сочинцев. По данным опроса, 46% жителей Сочи выбирают рестораны по вкусу блюд. На втором месте — расположение (33%), на третьем — уровень сервиса (20%). Любимая кухня — кавказская (23%), затем русская (21%), азиатская и итальянская (по 14%).
Доступность гида. Ultima Guide доступен на русском, английском и китайском языках. Сочи стал третьим городом после Москвы и Петербурга, где сервис запустил такой гид. Сейчас он охватывает шесть российских городов.
- В мае ресторанный гид начал свою работу в Ташкенте. Он стал первым городом за пределами России, где представлен этот сервис.
Фото на обложке: Postmodern Studio / Shutterstock / FOTODOM
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