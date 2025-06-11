К началу курортного сезона «Яндекс Еда» обновила гид по лучшим ресторанам Сочи

«Яндекс Еда» обновила Ultima Guide по Сочи, куда вошли 20 лучших ресторанов города. Об этом рассказала Русбейс пресс-служба сервиса.

При создании гида использовали нейросеть, которая проанализировала 2,7 тыс. заведений по более чем 100 критериям, включая срок работы и независимость от сетей. Из лонг-листа в 250 претендентов с помощью голосования 30 экспертов и 21 тыс. пользователей выбрали финалистов. Ключевыми критериями стали вкус блюд, атмосфера и дизайн.

Что вошло в гид? Среди отобранных заведений — итальянский ресторан Loona с морепродуктами, грузинский «Лалеби» с хинкали, стейк-хаус Chef и пиццерия Forno D’oro. Некоторые рестораны получили спецнаграды: Mamai-Calé — за интерьер, Ikra — за сервис, а «Яблоки печем» стал самым популярным по версии пользователей «Яндекс Карт».

Предпочтения сочинцев. По данным опроса, 46% жителей Сочи выбирают рестораны по вкусу блюд. На втором месте — расположение (33%), на третьем — уровень сервиса (20%). Любимая кухня — кавказская (23%), затем русская (21%), азиатская и итальянская (по 14%).

Доступность гида. Ultima Guide доступен на русском, английском и китайском языках. Сочи стал третьим городом после Москвы и Петербурга, где сервис запустил такой гид. Сейчас он охватывает шесть российских городов.

В мае ресторанный гид начал свою работу в Ташкенте. Он стал первым городом за пределами России, где представлен этот сервис.

Фото на обложке: Postmodern Studio / Shutterstock / FOTODOM