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К началу курортного сезона «Яндекс Еда» обновила гид по лучшим ресторанам Сочи

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

«Яндекс Еда» обновила Ultima Guide по Сочи, куда вошли 20 лучших ресторанов города. Об этом рассказала Русбейс пресс-служба сервиса.

К началу курортного сезона «Яндекс Еда» обновила гид по лучшим ресторанам Сочи
  1. Новости

При создании гида использовали нейросеть, которая проанализировала 2,7 тыс. заведений по более чем 100 критериям, включая срок работы и независимость от сетей. Из лонг-листа в 250 претендентов с помощью голосования 30 экспертов и 21 тыс. пользователей выбрали финалистов. Ключевыми критериями стали вкус блюд, атмосфера и дизайн.

Что вошло в гид? Среди отобранных заведений — итальянский ресторан Loona с морепродуктами, грузинский «Лалеби» с хинкали, стейк-хаус Chef и пиццерия Forno D’oro. Некоторые рестораны получили спецнаграды: Mamai-Calé — за интерьер, Ikra — за сервис, а «Яблоки печем» стал самым популярным по версии пользователей «Яндекс Карт».

Предпочтения сочинцев. По данным опроса, 46% жителей Сочи выбирают рестораны по вкусу блюд. На втором месте — расположение (33%), на третьем — уровень сервиса (20%). Любимая кухня — кавказская (23%), затем русская (21%), азиатская и итальянская (по 14%).

Доступность гида. Ultima Guide доступен на русском, английском и китайском языках. Сочи стал третьим городом после Москвы и Петербурга, где сервис запустил такой гид. Сейчас он охватывает шесть российских городов.

  • В мае ресторанный гид начал свою работу в Ташкенте. Он стал первым городом за пределами России, где представлен этот сервис.

Фото на обложке: Postmodern Studio / Shutterstock / FOTODOM

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