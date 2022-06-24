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Пользователи «Яндекс.Еды» после утечки получили возможность удалять данные о своих заказах

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Пользователи «Яндекс.Еды» получили возможность удалять информацию о своих заказах в сервисе. Компания запустила опцию, «чтобы пользователи могли самостоятельно управлять данными, которые хранит "Еда"», говорится в сообщении «Яндекса». 

В марте данные о покупках пользователей утекли в сеть, после чего сервис оштрафовали по иску Роскомнадзора.

Пользователи «Яндекс.Еды» после утечки получили возможность удалять данные о своих заказах

Удалить информацию можно в личном кабинете «Яндекс ID» с помощью инструмента управления данными. Сейчас можно стереть информацию о доставленных и завершенных заказах. При этом процесс удаления может занять до трех дней, предупреждают в «Еде».

В дальнейшем можно будет стереть из сервиса и другую информацию — например, адреса для доставки. 

«Удаление данных — необратимый процесс. Если стереть информацию о заказах, то больше не получится посмотреть в Яндекс.Еде рекомендации своих любимых ресторанов и блюд», — говорится в сообщении.

В ближайшее время компания добавит возможность удалить заказы и из «Яндекс.Лавки».  

  • 1 марта стало известно об утечке данных пользователей «Яндекс.Еды». Компания утверждала, что утечка случилась по вине одного из сотрудников. 
  • Позднее в открытом доступе в сети появился сайт с базой данных клиентов сервиса, на котором можно было найти фамилию, имя, отчество, адрес, телефон и электронную почту пользователей, а также общую сумму заказов. В пресс-службе компании тогда заверили, что утечка не коснулась банковских, платежных данных, а также логинов и паролей. 
  • Карта была позднее заблокирована по требованию Роскомнадзора. Ведомство также обратилось в суд, который оштрафовал «Яндекс» на 60 тыс. рублей.

Фото на обложке: Unsplash

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