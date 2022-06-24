Пользователи «Яндекс.Еды» получили возможность удалять информацию о своих заказах в сервисе. Компания запустила опцию, «чтобы пользователи могли самостоятельно управлять данными, которые хранит "Еда"», говорится в сообщении «Яндекса».

В марте данные о покупках пользователей утекли в сеть, после чего сервис оштрафовали по иску Роскомнадзора.

Пользователи «Яндекс.Еды» после утечки получили возможность удалять данные о своих заказах