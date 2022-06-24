Пользователи «Яндекс.Еды» после утечки получили возможность удалять данные о своих заказах

Пользователи «Яндекс.Еды» получили возможность удалять информацию о своих заказах в сервисе. Компания запустила опцию, «чтобы пользователи могли самостоятельно управлять данными, которые хранит "Еда"», говорится в сообщении «Яндекса».
В марте данные о покупках пользователей утекли в сеть, после чего сервис оштрафовали по иску Роскомнадзора.
Удалить информацию можно в личном кабинете «Яндекс ID» с помощью инструмента управления данными. Сейчас можно стереть информацию о доставленных и завершенных заказах. При этом процесс удаления может занять до трех дней, предупреждают в «Еде».
В дальнейшем можно будет стереть из сервиса и другую информацию — например, адреса для доставки.
«Удаление данных — необратимый процесс. Если стереть информацию о заказах, то больше не получится посмотреть в Яндекс.Еде рекомендации своих любимых ресторанов и блюд», — говорится в сообщении.
В ближайшее время компания добавит возможность удалить заказы и из «Яндекс.Лавки».
- 1 марта стало известно об утечке данных пользователей «Яндекс.Еды». Компания утверждала, что утечка случилась по вине одного из сотрудников.
- Позднее в открытом доступе в сети появился сайт с базой данных клиентов сервиса, на котором можно было найти фамилию, имя, отчество, адрес, телефон и электронную почту пользователей, а также общую сумму заказов. В пресс-службе компании тогда заверили, что утечка не коснулась банковских, платежных данных, а также логинов и паролей.
- Карта была позднее заблокирована по требованию Роскомнадзора. Ведомство также обратилось в суд, который оштрафовал «Яндекс» на 60 тыс. рублей.
Фото на обложке: Unsplash
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