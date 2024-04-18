Avito, «Вымпелком», «Тинькофф Банк» и «Яндекс» подписали отраслевой стандарт защиты данных. Информация об этом размещена на сайте Ассоциации больших данных (АБД).

Это дорожная карта, которая определят стандарты хранения и защиты данных и позволяет оценить эффективность систем информационной безопасности компаний.

Для соответствия новому стандарту компании будут должны проходить процедуру независимого аудита не реже одного раза в год.

Его смогут проводить экспертные группы компаний, которые имеют лицензию на деятельность по защите конфиденциальной информации.

Что будут оценивать:

организацию и управление защитой данных,

политику защиты информации,

план мероприятий по отработке угроз,

как компании выявляют уязвимости,

как компании реагируют на внештатные ситуации и готовят персонал.

Кроме четырех компаний, которые подписали новый стандарт, членами АБД являются VK, Сбербанк, «Газпромбанк», «Россельхозбанк», «Мегафон», «Ростелеком», МТС, ВТБ и Центр стратегических разработок.

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