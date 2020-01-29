Новый министр связи предложил дать силовикам доступ к персональным данным россиян

Новый министр связи Максут Шадаев предложил к 2024 году дать сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), доступ к различным типам данных о гражданах в режиме онлайн. Об этом сообщают «Ведомости».

Такие предложения Шадаев выдвинул на заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика» 27 января.

Речь идет о государственных данных, данных банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов.

Издание отмечает, что проводить ОРД могут несколько силовых органов, в том числе МВД. Данные правоохранители получают как из собственных баз, так и из сторонних — например, из информационной системы ГИБДД.

Доступ к другим типам данных правоохранительные органы получают по-разному, в том числе по решению суда. Судебное решение понадобится для получения доступа к записям телефонных переговоров, электронной почте, sms, сообщениям в мессенджерах и для получения банковской информации.

Среди других предложений Шадаева — обеспечить полный доступ гражданина к его собственной электронной медицинской карте, к результатам анализов и исследований, а также ограничить время, которое должен тратить каждый гражданин в год на общение с органами власти. Оно не должно превышать трех часов, уверен он.

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