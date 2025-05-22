Databricks покупает американский стартап с российскими корнями Neon за $1 млрд
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В Databricks заявили, что приобретение технологий Neon позволит объединить бессерверную систему управления реляционными базами данных стартапа с собственными службами анализа данных, чтобы ее клиенты могли более эффективно развертывать ИИ-агентов.
В заявлении Neon отмечается, что после закрытия сделки стартап продолжит работу «над созданием лучшей базы данных в мире», а его амбиции — увеличатся.
«С самого начала наши команды были близки культурно и технически. Мы регулярно беседовали за чашкой кофе, обменивались заметками об архитектуре и разделяли убеждение, что будущее данных едино: аналитика, машинное обучение, а теперь и OLTP — все это принадлежит одной экосистеме. Лично я помог запустить их офис в Белграде, а Стас был на церемонии перерезания ленточки. У нас была общая ДНК с первого дня», — приводятся в заявлении слова Никиты Шамгунова.
Neon — это стартап, основанный в 2021 году Никитой Шамгуновым совместно с инженерами-программистами Хейкки Линнакангасом и Стасом Кельвичем. Компания базируется в Сан-Франциско и занимается разработкой бессерверной облачной платформы управления базами данных.
Neon выделяется благодаря архитектуре, которая разделяет хранилище и вычисления, что позволяет создавать мультиоблачные базы данных на основе Postgres. Платформа пользуется популярностью среди компаний, которым необходимо управлять базами данных Postgres без накладных расходов, а также тех, кто стремится ускорить разработку приложений за счёт интеграции возможностей платформы.
С момента основания Neon было создано более 130 000 баз данных на платформе, и ежедневно добавляется более 3 000 новых проектов. Среди пользователей — сотни тысяч разработчиков и тысячи стартапов и компаний малого и среднего бизнеса. Neon привлёк $130,6 млн инвестиций, включая недавний раунд в $46 млн, и активно развивается, планируя увеличить численность команды до 120 человек к концу года.
В августе 2024 года Neon привлек $25 млн в ходе раунда A от Microsoft M12, Abstract Ventures, General Catalyst, Menlo Ventures, Notable Capital.
Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock / FOTODOM
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