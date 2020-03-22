Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Владельцы Dating.com запустили венчурный фонд для сервисов знакомств

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Dating.com Group запустила корпоративный венчурный фонд объемом $50 млн. Сооснователь компании Дмитрий Волков представил фонд на конференции Global Dating Insights в Нью-Йорке, пишет TechCrunch. 

Владельцы Dating.com запустили венчурный фонд для сервисов знакомств

Фонд будет инвестировать в дейтинговые стартапы на ранних стадиях. Кроме денег, проекты могут получить техническую поддержку и помощь в развитии продукта. Dating.com Group не исключает и возможность покупки стартапов.

Первое вложение фонда — инвестиции в американское приложение для знакомств S’More.

Dating.com Group появилась в 2019 году. Ее создали венчурный фонд SDVentures Дмитрия Волкова и SOL Holdings Аллы Губенко. В новую компанию вошли сервисы для знакомств из портфеля SDVentures, в том числе Dating.com, DateMyAge, LovingA и Tubit. 

Приложения Dating.com Group доступны в ста странах. По данным компании, общая аудитория сервисов составляет 73 млн зарегистрированных пользователей.

Фото: Mr.Whiskey / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

22 марта 2020

MTS StartUp Hub

24 марта 2020

AgroCode 2020

24 марта 2020

Agro Idea

31 марта 2020

ЧТПЗ на базе GenerationS

31 марта 2020

LIFE.medtech 2.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

16 июня 2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

22 марта 2020

MTS StartUp Hub

24 марта 2020

AgroCode 2020

24 марта 2020

Agro Idea

31 марта 2020

ЧТПЗ на базе GenerationS

31 марта 2020

LIFE.medtech 2.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

16.06.2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

23 — 27 марта 2020

Венчурные фонды и бизнес-ангелы

26 — 27 марта 2020

RPA Start + Use Cases

27 — 29 марта 2020

Курс по венчурным инвестициям ранних стадий SEED ANGELS

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ