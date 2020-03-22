Владельцы Dating.com запустили венчурный фонд для сервисов знакомств

Фонд будет инвестировать в дейтинговые стартапы на ранних стадиях. Кроме денег, проекты могут получить техническую поддержку и помощь в развитии продукта. Dating.com Group не исключает и возможность покупки стартапов.

Первое вложение фонда — инвестиции в американское приложение для знакомств S’More.

Dating.com Group появилась в 2019 году. Ее создали венчурный фонд SDVentures Дмитрия Волкова и SOL Holdings Аллы Губенко. В новую компанию вошли сервисы для знакомств из портфеля SDVentures, в том числе Dating.com, DateMyAge, LovingA и Tubit.

Приложения Dating.com Group доступны в ста странах. По данным компании, общая аудитория сервисов составляет 73 млн зарегистрированных пользователей.

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