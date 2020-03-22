Владельцы Dating.com запустили венчурный фонд для сервисов знакомств
Dating.com Group запустила корпоративный венчурный фонд объемом $50 млн. Сооснователь компании Дмитрий Волков представил фонд на конференции Global Dating Insights в Нью-Йорке, пишет TechCrunch.
Фонд будет инвестировать в дейтинговые стартапы на ранних стадиях. Кроме денег, проекты могут получить техническую поддержку и помощь в развитии продукта. Dating.com Group не исключает и возможность покупки стартапов.
Первое вложение фонда — инвестиции в американское приложение для знакомств S’More.
Dating.com Group появилась в 2019 году. Ее создали венчурный фонд SDVentures Дмитрия Волкова и SOL Holdings Аллы Губенко. В новую компанию вошли сервисы для знакомств из портфеля SDVentures, в том числе Dating.com, DateMyAge, LovingA и Tubit.
Приложения Dating.com Group доступны в ста странах. По данным компании, общая аудитория сервисов составляет 73 млн зарегистрированных пользователей.
Фото: Mr.Whiskey / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter