Dating Group Дмитрия Волкова купила приложение для «вдумчивых» знакомств Once

Компания Dating Group Дмитрия Волкова купила французское приложение для «вдумчивого» дейтинга Once. Сумма сделки составила $18 млн. Dating Group выплатит сумму деньгами и своим акциями. Об этом Rusbase сообщил представитель фонда SDVentures, который является акционером Dating Group.

В результате приобретения Dating Group намерена усилить свои позиции на западноевропейском рынке.

Особенностью Once является «осознанное» предложение профилей пользователей. Приложение знакомит пользователя только с одним человеком в день. Затем у пары есть 24 часа, чтобы продолжить общение, если оба в этом заинтересованы.

Кроме того, в приложение встроен искусственный интеллект. Он подбирает пары с помощью анализа профилей пользователей, их романтических предпочтений и историй знакомств. Пользователи при этом могут оценивать каждого человека, с которым они пообщались, помогая ИИ лучше понимать их вкусы и предпочтения.

Отмечается, что данный подход позволил Once стать одним из самых популярных дейтинговых приложений в странах Западной Европы.

«Мы верим в возможность ИИ подбирать идеальных партнеров. У Once огромный потенциал, который позволит усилить позиции Dating Group на западноевропейском рынке», — говорит инвестдиректор Dating Group Алена Билл.

Once был запущен в 2015 году. По предоставленым данным, сейчас в приложении более 10 млн пользователей. И стартап уже вышел на операционную прибыль.

После завершения сделки приложением продолжит руководить сооснователь и гендиректор Once Клементин Лаланд. По ее словам, партнерство с Dating Group позволит Once увеличить охват пользователей и ускорить географическую экспансию.

Dating Group была создана в 2019 году в результате объединения SDVentures Дмитрия Волкова и SOL Holdings Аллы Губенко. В группу вошли приложения Dating.com, DateMyAge, LovingA, Tubit, AnastasiaDate, ChinaLove и другие.

По собственным данным Dating Group, офисы компании работают в 7 странах. Команда проекта насчитывает более 500 специалистов.

В России сервисы Dating Group не представлены. Ранее Волков объяснял это тем, что россияне активно пользуются дейтингом, но платят за него неохотно. Он также предполагал возможное снижение стоимости компании, если часть ее доходов будет приходить из России.

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