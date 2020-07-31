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Rusbase представляет карту российского рынка DatingTech
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Татьяна Петрущенкова
Rusbase выпускает карту DatingTech-сервисов, которые работают на российском рынке. Среди них — сервисы для поиска серьёзных отношений, секса без обязательств, бизнес-партнёра, попутчиков, друзей-автомобилистов и многие другие.
Rusbase представляет карту российского рынка DatingTechТатьяна Петрущенкова
Мы выделили 7 категорий проектов на DatingTech-рынке (подробные описания вы найдёте на карте):
- Без фокуса
- Тематические
- Для поиска серьёзных отношений
- Для поиска секс-партнёра
- Для обеспеченных
- Для ЛГБТ и людей с альтернативными взглядами на отношения
- С фокусом на мужчин и женщин
На карте представлены игроки, которые:
- выбрали нетипичный фокус (вроде поиска попутчиков, знакомств на дороге или совместного посещения мероприятий)
- используют для подбора собеседника новые технологии (например, искусственный интеллект)
- предлагают пользователям нестандартный функционал, отличающий их от конкурентов
На карту не попали:
- Сервисы без инновационной составляющей (технологической, тематической или другой)
- Приложения, которые давно не обновлялись
- Проекты, не работающие на российском рынке (и у которых нет русскоязычных версий)
- Сервисы, в которых фокус сделан скорее на FunTech, чем на знакомства (приложения для анонимного общения, чат-рулетки, игры с социальной составляющей и так далее), а также доски объявлений
Моей компании нет на карте! Что делать?
- Если вы не нашли свою компанию на карте, но уверены, что должны здесь быть, пишите на tanya@rb.ru. Заявки принимаются до 14 августа.
- В теме письма укажите «Карта DatingTech», в теле — название компании, ссылку на сайт, год основания, стадию развития, категорию, к которой вы себя относите (из представленных на карте), логотип в формате jpg/png (на белом или прозрачном фоне) и описание инновационной составляющей вашего сервиса.
- Если вы не занимаетесь технологиями в сфере DatingTech, но знаете компанию, которая точно должна быть на этой карте, присылайте название на tanya@rb.ru.
Фото на обложке: YimJi WK / Shutterstock
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