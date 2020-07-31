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Rusbase представляет карту российского рынка DatingTech

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Татьяна Петрущенкова
Татьяна Петрущенкова

Редактор «Технологий»

Татьяна Петрущенкова

Rusbase выпускает карту DatingTech-сервисов, которые работают на российском рынке. Среди них — сервисы для поиска серьёзных отношений, секса без обязательств, бизнес-партнёра, попутчиков, друзей-автомобилистов и многие другие. 

Rusbase представляет карту российского рынка DatingTech

Мы выделили 7 категорий проектов на DatingTech-рынке (подробные описания вы найдёте на карте):

  1. Без фокуса 
  2. Тематические
  3. Для поиска серьёзных отношений
  4. Для поиска секс-партнёра
  5. Для обеспеченных
  6. Для ЛГБТ и людей с альтернативными взглядами на отношения
  7. С фокусом на мужчин и женщин

На карте представлены игроки, которые:

  • выбрали нетипичный фокус (вроде поиска попутчиков, знакомств на дороге или совместного посещения мероприятий)
  • используют для подбора собеседника новые технологии (например, искусственный интеллект)
  • предлагают пользователям нестандартный функционал, отличающий их от конкурентов

На карту не попали:

  • Сервисы без инновационной составляющей (технологической, тематической или другой)
  • Приложения, которые давно не обновлялись
  • Проекты, не работающие на российском рынке (и у которых нет русскоязычных версий)
  • Сервисы, в которых фокус сделан скорее на FunTech, чем на знакомства (приложения для анонимного общения, чат-рулетки, игры с социальной составляющей и так далее), а также доски объявлений

Моей компании нет на карте! Что делать?

  • Если вы не нашли свою компанию на карте, но уверены, что должны здесь быть, пишите на tanya@rb.ru. Заявки принимаются до 14 августа.
  • В теме письма укажите «Карта DatingTech», в теле — название компании, ссылку на сайт, год основания, стадию развития, категорию, к которой вы себя относите (из представленных на карте), логотип в формате jpg/png (на белом или прозрачном фоне) и описание инновационной составляющей вашего сервиса.
  • Если вы не занимаетесь технологиями в сфере DatingTech, но знаете компанию, которая точно должна быть на этой карте, присылайте название на tanya@rb.ru.


Фото на обложке: YimJi WK / Shutterstock

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