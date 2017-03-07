Карта российского рынка
Мы собрали более 50 инновационных онлайн-сервисов, которые меняют традиционные знакомства и помогают найти того, кто вам нужен, будь то любимый человек, друг или бизнес-партнёр.
На карте представлены игроки, которые выбрали нетипичный фокус (вроде поиска попутчиков или совместного посещения мероприятий), используют для подбора собеседника новые технологии (например, искусственный интеллект) или предлагают пользователям нестандартный функционал, отличающий их от конкурентов.
На карте представлены игроки, которые выбрали нетипичный фокус (вроде поиска попутчиков или совместного посещения мероприятий), используют для подбора собеседника новые технологии (например, искусственный интеллект) или предлагают пользователям нестандартный функционал, отличающий их от конкурентов.
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Карта российского рынка
Мы собрали более 50 инновационных онлайн-сервисов, которые меняют традиционные знакомства и помогают найти того, кто вам нужен, будь то любимый человек, друг или бизнес-партнёр.
На карте представлены игроки, которые выбрали нетипичный фокус (вроде поиска попутчиков или совместного посещения мероприятий), используют для подбора собеседника новые технологии (например, искусственный интеллект) или предлагают пользователям нестандартный функционал, отличающий их от конкурентов.
На карте представлены игроки, которые выбрали нетипичный фокус (вроде поиска попутчиков или совместного посещения мероприятий), используют для подбора собеседника новые технологии (например, искусственный интеллект) или предлагают пользователям нестандартный функционал, отличающий их от конкурентов.
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Кликни на сердце, чтобы перейти в нужный раздел:
Сервисы, которые не фокусируются на конкретной целевой аудитории и позволяют искать собеседника для любых целей
Одно из самых известных приложений для знакомств в соответствии с заданными параметрами с учётом геолокации
Популярная социальная сеть для знакомств, которая объединяет людей по всему миру
Дейтинг-мессенджер с искусственным интеллектом
Сервис для общения с людьми неподалеку и по всему миру
Сайт и приложение знакомств, где можно создать свою стену событий и предлагать свидания в конкретных местах
Сервис для знакомств с помощью искусственного интеллекта
Приложение для знакомств через видеоистории и видеозвонки от «ВКонтакте»
Приложение для знакомств, в котором пользователям показывают не более 15 анкет в день
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Сервис для общения с людьми неподалеку и по всему миру
Приложение для знакомств через видеоистории и видеозвонки от «ВКонтакте»
Дейтинг-мессенджер с искусственным интеллектом
Сайт и приложение знакомств, где можно создать свою стену событий и предлагать свидания в конкретных местах
Сервис для знакомств с помощью искусственного интеллекта
Популярная социальная сеть для знакомств, которая объединяет людей по всему миру
Одно из самых известных приложений для знакомств в соответствии с заданными параметрами с учётом геолокации
Бренд «Мамбы» для иностранцев
Одна из крупнейших сетей сайтов знакомств, предлагает API и пользовательскую базу другим приложениям
Приложение для знакомств через видеоистории
Рейтинговый сайт знакомств, который позволяет пользователям оценить привлекательность фотографий
Cервис для знакомств с людьми, которые находятся недалеко от вас или передвигаются по тем же маршрутам
Сервис для быстрых знакомств по видео в формате speed dating
Крупная сеть сайтов знакомств, объединяющая ряд самостоятельных сайтов и разделов знакомств крупных порталов
Сайт знакомств, где можно оценивать человека по 70+ параметрам
Приложение с видео вместо фото для флирта, чата и поиска новых партнёров
Один из старейших порталов знакомств в России, в 2020 году оценен Роскачеством как самое функциональное приложение
Социальная сеть и сайт знакомств для общения в онлайн-чатах с интеллектуальным подбором
Приложение для знакомств, где можно создать своё событие и получить заявки от желающих
Мобильный сервис знакомств с видеосвязью, внутренней валютой и углублённым поиском по интересам и целям
Сеть с ИИ, в которой ваши посты показывают незнакомым людям, которым это может быть интересно
Приложение для общения и поиска новых друзей
Приложение для знакомств, в котором пользователям показывают не более 15 анкет в день
Бренд «Мамбы» для иностранцев
Одна из крупнейших сетей сайтов знакомств, предлагает API и пользовательскую базу другим приложениям
Приложение для знакомств через видеоистории
Рейтинговый сайт знакомств, который позволяет пользователям оценить привлекательность фотографий
Сервис для быстрых знакомств по видео в формате speed dating
Cервис для знакомств с людьми, которые находятся недалеко от вас или передвигаются по тем же маршрутам
Крупная сеть сайтов знакомств, объединяющая ряд самостоятельных сайтов и разделов знакомств крупных порталов
2/3
Один из старейших порталов знакомств в России, в 2020 году оценен Роскачеством как самое функциональное приложение
Сайт знакомств, где можно оценивать человека по 70+ параметрам
Приложение для общения и поиска новых друзей
Сеть с ИИ, в которой ваши посты показывают незнакомым людям, которым это может быть интересно
Мобильный сервис знакомств с видеосвязью, внутренней валютой и углублённым поиском по интересам и целям
Приложение для знакомств, где можно создать своё событие и получить заявки от желающих
Социальная сеть и сайт знакомств для общения в онлайн-чатах с интеллектуальным подбором
Приложение с видео вместо фото для флирта, чата и поиска новых партнёров
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Сервисы для элитных знакомств с богатыми людьми
Приложение для престижных знакомств с тщательным отбором
Приложение элитных знакомств для богатых людей с ИИ для подбора партнёров
Секретная версия Tinder для богатых и успешных
Приложение знакомств для амбициозных людей, которые настроены на личную встречу
Сервисы, которые помогут вам найти
постоянного партнёра, мужа или жену
постоянного партнёра, мужа или жену
Сайт знакомств с подбором по результатам психологического тестирования
Сайт знакомств с подбором по результатам психологического тестирования
Онлайн-агентство знакомств, использующее алгоритмы на основе астрологии
Сайт и приложение знакомств с перекрёстной оценкой фото и внутренней валютой
Приложение для знакомств с ИИ, которое поможет найти вторую половинку
Сервисы, где мужчинам или женщинам
предоставляется больше возможностей
(например, где только девушка может
написать первой)
предоставляется больше возможностей
(например, где только девушка может
написать первой)
Приложение для знакомств, которое работает для мужчин исключительно по системе клубного членства
Дейтинг-приложение, где девушки делают первый шаг
Приложение для поиска секс-партнёра, где девушки выбирают мужчин