Мы собрали более 50 инновационных онлайн-сервисов, которые меняют традиционные знакомства и помогают найти того, кто вам нужен, будь то любимый человек, друг или бизнес-партнёр.



На карте представлены игроки, которые выбрали нетипичный фокус (вроде поиска попутчиков или совместного посещения мероприятий), используют для подбора собеседника новые технологии (например, искусственный интеллект) или предлагают пользователям нестандартный функционал, отличающий их от конкурентов.



