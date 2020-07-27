Названы регионы, жители которых чаще всего скачивают приложения для гей-знакомств

Израильское приложение для гей-знакомств GayFriendly в июне запустилось в России. По собственным данным сервиса, в России в нем зарегистрировались около 46 тысяч пользователей. На примере GayFriendly его представитель рассказал Rusbase, в каких регионах подобные сервисы популярнее всего.

Топ-5 регионов по популярности GayFriendly:

Москва — 43% от всех регистраций в России;

Санкт-Петербург — 13%;

Краснодар — 7%;

Екатеринбург — 6%;

Новосибирск — 4%.

Чуть менее популярен сервис в Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде — по 3% регистраций в каждом регионе. На Самару, Воронеж, Иркутск, Челябинск, Красноярск и Владивосток приходится по 2%. Замыкают рейтинг Хабаровск, Саратов, Ставрополь, Тюмень, Уфа, Волгоград с 1% регистраций в каждом регионе.

Всего в мире у приложения около 500 тысяч регистраций. Число скачиваний GayFriendly в Google Play составляет около 500 тысяч, в App Store его скачали более 100 тысяч раз.

Пятая часть всех скачиваний приложения приходится на Индию, на втором месте — США и 16% скачиваний. На третьем — Россия и 8% скачиваний. Затем следуют Саудовская Аравия (8%), Филиппины (7%) и Великобритания (6%).

Данные GayFriendly

Основная аудитория сервиса — пользователи в возрасте 18-24 лет (38%), чуть меньше пользователей в возрасте 25-30 лет (20,6%) и в возрасте 30-35 лет (14,4%).

Данные GayFriendly

По словам представителя GayFriendly, разработчики сервиса высоко оценивают перспективы развития приложения в России и странах СНГ. «Несмотря на проблемы и запреты, общество становится толерантным и открытым к представителям ЛГБТ», — считают в компании.

GayFriendly

Поисковый функционал GayFriendly позволяет найти подходящего партнера по интересам, характеру, темпераменту, геолокации, намерениям, а также желанию создать семью и иметь детей.

Установка и создание профиля в GayFriendly занимает не более двух минут, уверяют разработчики. В профиле можно использовать фото и видео. Если пользователь желает скрыть свое лицо, применяется один из стильных графических аватаров или режим «невидимка».

Приложение зарабатывает на продаже VIP-абонемента, который расширяет стандартные возможности. Он стоит 400 рублей в месяц или 2400 рублей в год. Также есть реклама внутри приложения (показывается тем, у кого нет абонемента).

В планах компании — расширить рекламную активность в августе-сентябре в России и СНГ. Внутри приложения разработчики планируют добавить виджеты для iOS, поддержку «умных» часов, аудиосообщения в чатах и другое.

Фото на обложке: Unsplash