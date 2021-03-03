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Вячеслав Полунин и Дэвид Гетта готовят шоу для виртуальной вселенной Sensorium

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Основанный Михаилом Прохоровым VR-стартап Sensorium будет запущен в бета-тестирование в марте этого года, сообщает журнал «Популярная механика». Шоу для виртуальных миров вселенной Sensorium Galaxy готовят Армин ван Бюрен, Дэвид Гетта, Карл Кокс, Эрик Прайдз, а также Вячеслав Полунин.

Вячеслав Полунин и Дэвид Гетта готовят шоу для виртуальной вселенной Sensorium
«Sensorium Galaxy — объединение контент платформы с социальной сетью. Создание безопасного культурного пространства, где люди могут собираться, встречать новых друзей и вместе отправляться на мероприятия, происходящие в разных вирутальных тематических мирах», — рассказал директор по продукту компании Иван Никитин.

По его словам, первым из миров, который сейчас создается, является мир электронной музыки Prism. Его разрабатывают совместно с создателем ночных клубов Hi Ibiza и Ushuaia Ibiza Яном Писсенемом и лондонской студией High Scream.

1/3
Prism world
2/3
Prism world
3/3
Prism world

Отмечается, что стартап уже приступил к оцифровке зарубежных звезд для создания шоу в этом мире.

«Шоу, которое я готовлю для Sensorium, станет первым в серии удивительных проектов года», — отметил Дэвид Гетта.

Второй мир виртуальной вселенной — Motion — разрабатывается совместно с креативным директором Цирка дю Солей. Планируется, что одним из первых в этом мире появится российский актер и режиссер Вячеслав Полунин.

Стартап-экосистема Казахстана

Мультимедийная платформа виртуальной реальности Sensorium предоставит пользователям доступ к цифровой альтернативной вселенной. По заявлению компании, технологии ИИ и VR позволят персонализировать внешность, определять черты характера и включать другие элементы в профили игроков.

После обучения аватар пользователя в виртуальном пространстве приобретет самостоятельную жизнь, пишет издание.

VR-стартап Sensorium был запущен в 2018 году. Именно тогда Михаил Прохоров вложился в проект. К настоящему моменты стартап привлек более $100 млн. Офисы компании располагаются в Москве, Лос-Анджелесе и Монреале.

Запланированное на март бета-тестирование сервиса изначально будет закрытым. Но уже сейчас на сайте проекта можно создать и зарезервировать никнейм. 

Фото: «Популярная механика»

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