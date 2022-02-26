Вслед за Львом Хасисом Сбербанк покидает исполнительный вице-президент Давид Рафаловский

Исполнительный вице-президент Давид Рафаловский уходит из попавшего под санкции Сбербанка вслед за первым заместителем председателя правления Львом Хасисом, который сделал это ранее на неделе.

Об этом РБК сообщили сразу два источника на финансовом рынке. Банк никак не комментирует ситуацию.

Куратор создания в 2019 году суперкомпьютера Сбербанка Christofari Давид Рафаловский до прихода в холдинг в 2017 году работал в Citigroup в США. Страница с его биографией уже не доступна на официальном сайте банка.

RB ранее писал о том, что обладатель почетной грамотой президента РФ и ордена Дружбы Лев Хасис досрочно покинул должность в правлении Сбербанка. Изначально его уход был согласован с 1 июня 2022 года.

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