Лев Хасис досрочно покинул правление Сбербанка

Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис досрочно покинул должность. Его уход был согласован с 1 июня, а 24 февраля США ввели санкции против «Сбера».

О досрочном сложении полномочий Львом Хасисом рассказал источник «РИА Новости» в дочерней компании Сбербанка.

Сообщается, что первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис покинул правление банка в понедельник 22 февраля, но об этом стало известно спустя день после того, как США ввели санкции против «Сбера».

Наблюдательный совет Сбербанка согласовал уход Льва Хасиса с 1 июня 2022 года. Отмечалось, что Хасис станет президентом и председателем совета директоров холдинга электронном коммерции, который планирует создать «Сбер».Однако источник издания уточнил, что «дальнейшие планы по сотрудничеству Льва Хасиса со “Сбером” неизвестны».

Лев Хасис присоединился к команде Сбербанка в 2013 году в роли первого заместителя председателя правления. Под его руководством были реализованы проекты трансформации «Сбера» — в области технологической трансформации, централизации операционных и сервисных функций, повышения эффективности бизнес-процессов, развития компетенций в кибербезопасности, маркетинге, коммуникациях и реализации стратегии «Сбера» на зарубежных рынках.

Лев Хасис также участвовал в создании новых для «Сбера» продуктов, сервисов и дочерних компаний как в финансовой, так и в нефинансовых индустриях.

За вклад в развитие банковского дела в России Хасис был награжден почетной грамотой президента РФ и орденом Дружбы.

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