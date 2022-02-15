Лев Хасис уйдет из правления «Сбера» и возглавит новый eCommerce-холдинг компании

Первый заместитель правления Сбербанка Лев Хасис решил покинуть должность в правлении банка, говорится в сообщении «Сбера». Его уход согласован с 1 июня 2022 года.
Просьбу Хасиса уже рассмотрел наблюдательный совет компании. Он решил уйти, «чтобы иметь возможность заняться собственными проектами», говорится в сообщении. При этом Лев Хасис продолжит работу со «Сбером» в качестве консультанта и станет президентом и председателем совета директоров холдинга электронной коммерции, который создаст «Сбер».
Подразделения и дочерние предприятия, которые в настоящее время курирует Лев Хасис, будут переданы первым заместителям председателя правления Александру Ведяхину и Кириллу Цареву, другим членам правления или под непосредственное руководство главе банка Герману Грефу.
- «Сбер», как сообщается, создаст eCommerce-холдинг, который объединит «СберМаркет», «СберМегаМаркет», «СберЛогистику», «Сбер Еаптеку» и «СММ Ритейл», а также О2О Холдинг — совместное предприятие с VK.
«Единое управление активами обеспечит лучший клиентский опыт, создаст значительную синергию и укрепит позиции группы "Сбер" в быстрорастущей индустрии электронной коммерции», — говорится в сообщении.
- Также «Сбер» создаст две экосистемы — для юридических лиц (B2B) и для клиентов-физических лиц (B2C), они организуют целостную систему и будут создавать «бесшовный клиентский опыт» при использовании сервисов. Обе экосистемы будут работать друг с другом и другими подразделениями и дочерними компаниями «Сбера».
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