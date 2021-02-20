Николай Давыдов стал старшим венчурным партнером Fort Ross Seed Fund

К Fort Ross Ventures в качестве партнера и инвестора присоединился Николай Давыдов , сооснователь, экс-управляющий партнер Gagarin Capital и компании Cherry Labs. Давыдов стал старшим венчурным партнером третьего проекта управляющей компании — фонда ранних стадий Fort Ross Seed Fund.

«У нас отличные новости — Николай Давыдов присоединился к нашей команде. Команда — это главное в любом бизнесе! В венчурном бизнесе роль команды сложно переоценить», — сообщил основатель и генеральный партнер Fort Ross Ventures Виктор Орловский на своей странице в Facebook.

Николай Давыдов стал старшим венчурным партнером недавно созданного фонда ранних стадий Fort Ross Seed Fund. Он будет работать с растущими компаниями на международных рынках, но с русскоязычными основателями.

Предложение поработать вместе было получено от Орловского в прошлом году. Инвестор пояснил в Facebook, что будет «приносить в фонд сделки, в том числе в которые инвестируем сами через Davidovs, помогать команде с управлением портфелем и с инвестиционными решениями».

«Отвечая на многочисленные вопросы: венчурное партнерство — это парт-тайм роль, в нашем случая я закоммитил фонду до 40 часов в месяц, поэтому я, конечно, продолжаю заниматься всеми своими проектами», — добавил он.

Ранее венчурным партнером Fort Ross Ventures стал основатель компании EdutechLab Дмитрий Волошин.