Основатель компании EdutechLab Дмитрий Волошин стал венчурным партнером Fort Ross Ventures

Управляющая компания Fort Ross Ventures объявила о присоединении к команде в качестве венчурного партнера фонда Дмитрия Волошина. Предприниматель является сооснователем обучающей платформы для IT-специалистов Otus.ru, основателем и CEO компании EdutechLab. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе фонда.

Новый венчурный партнер сосредоточится на поиске и развитии новых инвестиций в EdTech стартапы. Также Волошин займется управлением портфелем третьего по счету фонда под управлением Fort Ross Ventures, направленного на инвестиции в стартапы на ранних стадиях: раунд А и посевная стадия.

«Я рад присоединиться к команде Fort Ross Ventures и возможности использовать свой собственный опыт, чтобы помочь понять сложности и проблемы, с которыми сталкиваются EdTech стартапы и вместе найти новых единорогов в это перспективном направлении», — отметил Волошин.

Дмитрий Волошин имеет более чем 15-летний инвестиционный и операционный опыт в сфере EdTech, HRTech, TalentTech. В качестве серийного предпринимателя он занимается, как развитием собственных бизнесов, так и менторингом компаний с выручкой до 1 млрд рублей.

По предоставленным данным, к настоящему времени Волошин принимал непосредственное участие в оценке и due diligence более чем 50 стартапов, выступал ментором для 14 проектов.

Ранее Волошин возглавлял департамент исследований и образования в Mail.Ru Group, руководил корпоративной сетевой академией в «Ростех». В 2008 году он получил степень МВА в Государственной университете управления.

Дмитрий имеет степень кандидата педагогических наук и является автором монографии «Концепция непрерывного обучения».

В 2017 году Дмитрий Волошин и Виталий Чибриков запустили образовательную платформу для IT-специалистов Otus.ru. К началу 2020 года предприниматель открыл лабораторию EduTech, где представлены различные программы менторинга для основателей EduTech-стартапов.

«Мы продолжаем усиливать команду Fort Ross Ventures и рады возможности сотрудничать с Дмитрием. Его опыт будет очень полезен в поиске высококачественных инвестиционных возможностей и сопровождении перспективных компании в области EdTech на ранних стадиях ... Мы уверены в том, что в совместная работа с Дмитрием позволит открыть новые проекты в этом направлении», — рассказал основатель и управляющий партнер Fort Ross Ventures Виктор Орловский.

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