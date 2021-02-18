Фонд Маши Дроковой вложился в американский стартап Unybrands

Фонд Day One Ventures, принадлежащий Маше Дроковой , инвестировал в американский стартап Unybrands. Об этом сообщает агенство PR Newswire.

Участниками посевного раунда на $25 млн также стали Nordstar, DIA Management, 166 2nd Financial Services, Benvolio Group и другие инвесторы.

Unybrands была основана в 2020 году, компания занимается покупкой преспективных стартапов на Amazon в сфере электронной коммерции, которые хотят масштабироваться за пределы этой платформы. В фокусе интереса Unybrands проекты таких категорий, как личная гигиена, уход за домашними животными, товары для дома и детей.

После сделки Unybrands дает микробрендам шанс реализовать свой потенциал роста, превращая их в долгосрочные успешные бренды, уточняется в сообщении. Компания занимается логистикой, маркетингом, запуском новых продуктовых линеек и платформ, выходом приобретенных стартапов на новые внутренние и международные рынки.

Ранее Day One Ventures Маши Дроковой объявил о создании второго фонда, размер которого составит $52,5 млн. По словам Дроковой на полное освоение средств нового фонда уйдет от 2 до 2,5 лет.