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Day One Ventures Маши Дроковой создаст второй фонд размером более $50 млн

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина
Day One Ventures Маши Дроковой объявил о создании второго фонда, размер которого составит $52,5 млн. Об этом сообщает Crunchbase.
Day One Ventures Маши Дроковой создаст второй фонд размером более $50 млн
«Новый фонд в размере $52,55 млн должен позволить Day One инвестировать от $500 тысяч до $5 млн в компании и, возможно, проводить предпосевные и посевные раунды», — отмечает Дрокова.

Она добавила, что около $45 млн из нового фонда поступили от технологических предпринимателей, а также от основателей и руководителей первого фонда.

Day One Ventures 1 был создан в конце 2017 года. Его размер составлял $20 млн. Объем одной сделки равнялся от $100 до $500 тысяч.

Фонд фокусировался на инвестировании в стартапы ранних стадий, развивающие технологии машинного обучения, fintech, e-commerce, medtech, космические и квантовые технологии. 

Day One Ventures 1 профинансировал несколько десятков компаний, включая Superhuman, Snafu RecordsDoNotPay, Yumi, Delphia, Winnie, Atoms и многие другие. У него было три выхода через слияния и поглощения: Acquired.io, Feastly и lvl5. Среди инвесторов фонда назывались руководители Barclays, Salesforce, Goldman Sachs и основатели Parallels, Acronis, ePayments.

По словам Дроковой, второй фонд продолжит работу по тем же направлениям, что и первый. Он будет рассматривать стартапы, ориентированные на клиентов, чтобы помочь их развитию. Ожидается, что на полное освоение средств нового фонда уйдет от 2 до 2,5 лет.

Фото: Olivier Le Moal / Shutterstock

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