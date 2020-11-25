Day One Ventures Маши Дроковой создаст второй фонд размером более $50 млн

«Новый фонд в размере $52,55 млн должен позволить Day One инвестировать от $500 тысяч до $5 млн в компании и, возможно, проводить предпосевные и посевные раунды», — отмечает Дрокова.

Она добавила, что около $45 млн из нового фонда поступили от технологических предпринимателей, а также от основателей и руководителей первого фонда.

Day One Ventures 1 был создан в конце 2017 года. Его размер составлял $20 млн. Объем одной сделки равнялся от $100 до $500 тысяч.

Фонд фокусировался на инвестировании в стартапы ранних стадий, развивающие технологии машинного обучения, fintech, e-commerce, medtech, космические и квантовые технологии.

Day One Ventures 1 профинансировал несколько десятков компаний, включая Superhuman, Snafu Records, DoNotPay, Yumi, Delphia, Winnie, Atoms и многие другие. У него было три выхода через слияния и поглощения: Acquired.io, Feastly и lvl5. Среди инвесторов фонда назывались руководители Barclays, Salesforce, Goldman Sachs и основатели Parallels, Acronis, ePayments.

По словам Дроковой, второй фонд продолжит работу по тем же направлениям, что и первый. Он будет рассматривать стартапы, ориентированные на клиентов, чтобы помочь их развитию. Ожидается, что на полное освоение средств нового фонда уйдет от 2 до 2,5 лет.

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