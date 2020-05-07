Delivery Club в партнерстве с розничной сетью «Библиотекой ароматов» (развивает бренд Demeter в России) разработали коллекцию антисептиков для рук, ароматы которых напоминают о том, чего не хватает в период самоизоляции. Об этом Rusbase рассказали в Delivery Club.

Delivery Club и «Библиотека ароматов» выпустили санитайзеры с запахами «жизни до самоизоляции»