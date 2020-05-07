Delivery Club и «Библиотека ароматов» выпустили санитайзеры с запахами «жизни до самоизоляции»
Delivery Club в партнерстве с розничной сетью «Библиотекой ароматов» (развивает бренд Demeter в России) разработали коллекцию антисептиков для рук, ароматы которых напоминают о том, чего не хватает в период самоизоляции. Об этом Rusbase рассказали в Delivery Club.
В коллекции представлены восемь запахов «утраченной жизни»: «Парк культуры и отдыха», «Первое свидание», «Переговорка свободна», «Ваша виза одобрена», «Мне только кончики подровнять», «Последний ряд», «Стабильный рубль» и «100 метров до моря».
Каждый аромат основан на ассоциациях. Так, например, цветочные нотки для запаха «Парк культуры и отдыха», аромат шампанского для «Первого свидания», смесь запаха самолетного шасси и раскаленного асфальта для воспоминаний о путешествиях, говорится в сообщении.
Все санитайзеры являются дезинфицирующим средством.
Получить санитайзер можно 6 мая, сделав заказ в разделе «Продукты» в приложении Delivery Club. Сумма заказа должна превышать 1 тысячу рублей, также нужно оставить комментарий «Хочу санитайзер». Акция действительна только в Москве, количество антисептиков ограничено.
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