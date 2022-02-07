Курьеры Delivery Club будут искать пропавших людей

Сервис доставки Delivery Club начал сотрудничать с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт». Курьеры компании будут получать ориентировки о пропавших людях, также их проинструктируют о том, как им помочь. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе Delivery Club.

Сервис будет в первую очередь отправлять ориентировки курьерам, которые доставляют еду в районе, где в последний раз был замечен человек.

Первый этап программы затронет курьеров в 31 крупнейшем городе страны, в дальнейшем география проекта расширится на всю территорию России, где есть курьеры сервиса.

«Прямо в эту минуту на улицах находятся несколько десятков тысяч сотрудничающих с нами курьеров. Они проходят через пешеходные переходы, дворы, заходят в подъезды, торговые центры. Они видят гораздо больше обычного человека, едущего из дома на работу и обратно <…>. За последние годы они стали важной частью городской среды, поэтому сотрудничество с отрядом "ЛизаАлерт" показалось нам логичными и правильным шагом», — сообщили в компании.

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Фото: Delivery Club