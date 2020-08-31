Delivery Club запустил экспресс-доставку продуктов из магазинов «Магнит»

Delivery Club начал доставлять заказы из магазинов сети «Магнит». Кроме того, сервис впервые начал сборку продуктов в магазинах силами отдельных сотрудников-комплектовщиков. Об этом Rusbase рассказал представитель Delivery Club.

Курьеры сервиса начали доставлять заказы из 10 магазинов «Магнит» в Москве. До конца 2020 года доставка будет доступна во всех районах Москвы, Санкт-Петербурга, а также пятнадцати крупнейших городах России.

Время доставки составляет 30 — 45 мин. Минимальной стоимости заказа нет. За доставку придется заплатить 149 рублей, в дальнейшем ее цена будет варьироваться в зависимости от суммы заказа: чем сумма больше, тем дешевле доставка.

Пользователям Delivery Club будет доступно около 5000 товарных наименований «Магнита», включая непродовольственный ассортимент. Исключение составляют алкоголь, табачные изделия и пиротехника.

Партнерство с «Магнитом» позволит Delivery Club выйти на новый уровень в сфере экспресс-доставки продуктов питания, в перспективе расширив географию этой услуги фактически до всех городов, в которых работает собственная логистика сервиса (свыше 100 населенных пунктов без учета городов Московской и Ленинградской областей), сообщил представитель сервиса.

Другими партнерами Delivery Club в сфере доставки продуктов питания являются сети супермаркетов «Верный» и «Вкусвилл» (заказы из них доставляют курьеры Delivery Club), а также сервисы «Самокат» и «Быстроном» (заказы выполняются курьерами каждого сервиса самостоятельно).

Для «Магнита» это первый опыт масштабной работы в регионах с сервисами экспресс-доставки, говорится в сообщении.

Фото: Delivery Club