Delivery Club грозит штраф до 100 тыс. рублей из-за утечки персональных данных клиентов и курьеров

Роскомнадзор составил протокол в отношении Delivery Club. Сервису грозит штраф до 100 тысяч рублей из-за недавней утечки персональных данных клиентов и курьеров.

О составлении протокола на Delivery Club пишет «Интерфакс». Роскомнадзор нашел в действиях сервиса нарушение законодательства в сфере персональных данных. Компании грозит штраф на сумму от 60 до 100 тысяч рублей.

Об утечки персональных данных клиентов Delivery Club стало известно 20 мая. База данных содержала 250 млн строк. Позже выяснилось, что в сеть утекли также данные курьеров Delivery Club. В компании подтвердили факт утечки, причиной было названо «внешнее воздействие».

В июле СМИ писали, что владельцы Delivery Club – VK и «Сбер» – хотят продать сервис и ищут покупателя.

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