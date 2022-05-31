Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Утечка данных о заказах клиентов Delivery Club также коснулась курьеров сервиса — компания

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Delivery Club подтвердил факт утечки данных, которая произошла две недели назад, ее причиной стало внешнее воздействие. Утечка затронула не только данные о заказах клиентов, но и данные курьеров, сообщили RB.RU в пресс-службе сервиса доставки.

Утечка данных о заказах клиентов Delivery Club также коснулась курьеров сервиса — компания

«Две недели назад служба безопасности Delivery Club обнаружила утечку данных. Опубликованные данные курьеров — часть этого инцидента. Внутреннее расследование показало, что причиной утечки стало внешнее воздействие», — говорится в сообщении.

Служба безопасности компании вместе с регулятором продолжает расследовать инцидент и проводит «комплекс мер по повышению защищенности внутренних систем».

Ранее Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что в открытый доступ были выложены файлы с персональными данными курьеров сервисов доставки «Яндекс.Еда» и Delivery Club.

В базе о курьерах «Яндекс Еды» обнаружено 700 тыс. строк, в них имена и номера телефонов. О курьерах Delivery Club — больше 500 тыс. строк с именами, адресами электронной почты и телефонами.

В пресс-службе «Яндекс.Еды» RB.RU также сообщили, что речь идет о той же утечке, о которой сервис сообщил 1 марта, новых инцидентов компания не фиксировала.

  • 1 марта номера телефонов и данные о заказах клиентов «Яндекс.Еды» попали в сеть. В пресс-службе компании тогда уверяли, что утечка не коснулась банковских, платежных данных и логинов с паролями. 22 марта в интернете выложили карту с данными клиентов, в том числе ФИО и адресами. 
  • 18 мая стало известно, что на карте с утекшими данными клиентов «Яндекс.Еды» появилась информация из ГИБДД, СДЭК, ВТБ, Wildberries, Avito, «Билайна» и других компаний. О данных Delivery Club там не сообщалось.
  • Об утечке данных заказов клиентов 20 мая сообщил и Delivery Club. В компании заверили, что опубликованные сведения не затрагивают банковские реквизиты.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Выгодно ли ресторану работать с агрегаторами доставки? Разбираем в колонке
  2. 2 Delivery Club запустил стипендиальную программу для курьеров-студентов
  3. 3 Из российского стартапа можно выйти только «вон»
  4. 4 Что делать бизнесу для преодоления логистического коллапса? Опыт компании
  5. 5 11 сервисов для заказа товаров из иностранных магазинов
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

31 мая 2022

K-Startup Grand Challenge 2022

31 мая 2022

Акселератор для учащихся школ, колледжей и техникумов SberZ

31 мая 2022

Акселератор инновационных продуктов X-Com

Все ВОЗМОЖНОСТИ