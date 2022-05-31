Утечка данных о заказах клиентов Delivery Club также коснулась курьеров сервиса — компания

Delivery Club подтвердил факт утечки данных, которая произошла две недели назад, ее причиной стало внешнее воздействие. Утечка затронула не только данные о заказах клиентов, но и данные курьеров, сообщили RB.RU в пресс-службе сервиса доставки.
«Две недели назад служба безопасности Delivery Club обнаружила утечку данных. Опубликованные данные курьеров — часть этого инцидента. Внутреннее расследование показало, что причиной утечки стало внешнее воздействие», — говорится в сообщении.
Служба безопасности компании вместе с регулятором продолжает расследовать инцидент и проводит «комплекс мер по повышению защищенности внутренних систем».
Ранее Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что в открытый доступ были выложены файлы с персональными данными курьеров сервисов доставки «Яндекс.Еда» и Delivery Club.
В базе о курьерах «Яндекс Еды» обнаружено 700 тыс. строк, в них имена и номера телефонов. О курьерах Delivery Club — больше 500 тыс. строк с именами, адресами электронной почты и телефонами.
В пресс-службе «Яндекс.Еды» RB.RU также сообщили, что речь идет о той же утечке, о которой сервис сообщил 1 марта, новых инцидентов компания не фиксировала.
- 1 марта номера телефонов и данные о заказах клиентов «Яндекс.Еды» попали в сеть. В пресс-службе компании тогда уверяли, что утечка не коснулась банковских, платежных данных и логинов с паролями. 22 марта в интернете выложили карту с данными клиентов, в том числе ФИО и адресами.
- 18 мая стало известно, что на карте с утекшими данными клиентов «Яндекс.Еды» появилась информация из ГИБДД, СДЭК, ВТБ, Wildberries, Avito, «Билайна» и других компаний. О данных Delivery Club там не сообщалось.
- Об утечке данных заказов клиентов 20 мая сообщил и Delivery Club. В компании заверили, что опубликованные сведения не затрагивают банковские реквизиты.
Фото на обложке: Unsplash
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