В сети опубликовали карту с утекшими данными клиентов «Яндекс.Еды», ГИБДД и СДЭК

На карте с утекшими данными клиентов «Яндекс. Еды» появилась информация из ГИБДД, СДЭК, ВТБ, Wildberries, Avito, «Билайна» и других компаний. Найти данные человека можно по фамилии и номеру телефона.

Карта содержит информацию с именами, адресами, номерами, о моделях телефона, номерах автомобилей, сумме заказов, тарифов и другие данные. На сайте также имеется два списка публичных личностей со всей информацией на них, пишет Forbes.

Обновление создатели сайта объяснили тем, что «конфиденциальность не ценится», а «множество личных данных было незаконно выложено в сеть». Они также сообщили, что опубликуют инструкцию по созданию такой же карты, если сайт заблокируют. В «Яндексе» и Wildberries сообщили изданию, что не фиксировали новых утечек.

В начале марта номера телефонов и данные о заказах клиентов «Яндекс.Еды» попали в сеть. Сервис связался со всеми пользователями, которых коснулась утечка. Компания обратилась в правоохранительные органы. В пресс-службе компании тогда сообщили, что утечка не коснулась банковских, платежных данных, а также логинов и паролей.

Позднее клиенты сервиса подали коллективный иск из-за утечки данных в Замоскворецкий районный суд Москвы. Они потребовали по 100 тыс. рублей компенсации на каждого.

Мировой суд в Москве наложил штраф в размере 60 тыс. рублей на сервис «Яндекс.Еда» за утечку данных пользователей в открытый доступ. Согласно материалам суда, «Яндекс.Еда» допустила утечку персональных данных, нарушив ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ. Максимальное наказание по данному составу составляет 100 тыс. рублей.

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