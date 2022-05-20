Delivery Club сообщил об утечке данных заказов клиентов

Служба безопасности Delivery Club выявила утечку данных о заказах пользователей, сообщили RB.RU в пресс-службе сервиса доставки. Опубликованные сведения не затрагивают банковские реквизиты.

«Делаем все возможное для предотвращения распространения данных. Мы приносим искренние извинения пользователям. После окончания внутреннего расследования мы планируем провести дополнительный аудит внутренних систем и уже реализовываем комплекс мер для повышения их защиты», — сообщила пресс-служба Delivery Club.

В Telegram-каналах ранее сообщалось о публикации данных заказов Delivery Club. База из 250 млн строк содержит ФИО, адреса пользователей, информацию о заказах и иные сведения и распространяется бесплатно.

1 марта номера телефонов и данные о заказах клиентов «Яндекс.Еды» попали в сеть. В пресс-службе компании тогда сообщили, что утечка не коснулась банковских, платежных данных, а также логинов и паролей. 22 марта в интернете опубликовали карту с данными клиентов, в том числе ФИО и адресами.

Позднее клиенты сервиса подали коллективный иск из-за утечки данных. Они потребовали по 100 тыс. рублей компенсации на каждого.

Мировой суд в Москве 21 апреля оштрафовал «Яндекс.Еду» на 60 тыс. рублей за утечку данных пользователей.

18 мая стало известно, что на карте с утекшими данными клиентов «Яндекс.Еды» появилась информация из ГИБДД, СДЭК, ВТБ, Wildberries, Avito, «Билайна» и других компаний. О данных Delivery Club там не сообщалось. За утечку данных компании уже предложили наказывать. Так, Минцифры За утечку данных компании уже предложили наказывать. Так, Минцифры планирует ввести штрафы за утечку персональных данных в размере 1% от годового оборота компании. Меру рассчитывают принять до конца 2022 года. В настоящее время штраф для юрлиц за утечку данных по ст. 13.11 КоАП составляет от 60 тыс. до 100 тыс. рублей, при повторном правонарушении — до 500 тыс. рублей.

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