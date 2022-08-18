Delivery Club оштрафовали на 80 тысяч рублей за утечку данных пользователей и курьеров. Сумма штрафа не максимальная – она могла быть 100 тысяч рублей. Утечка в Delivery Club произошла в мае – в сеть попали 250 млн строк данных о заказах.

Delivery Club оштрафовали на 80 тысяч рублей за утечку данных пользователей