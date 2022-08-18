Delivery Club оштрафовали на 80 тысяч рублей за утечку данных пользователей и курьеров. Сумма штрафа не максимальная – она могла быть 100 тысяч рублей. Утечка в Delivery Club произошла в мае – в сеть попали 250 млн строк данных о заказах.
О назначении штрафа юрлицу Delivery Club – ООО «Деливери Клаб» – пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Савеловского суда Москвы.
По статье административного кодекса РФ об утечке данных пользователей Delivery Club грозил штраф до 100 тысяч рублей.
Утечка данных пользователей и курьеров Delivery Club произошла в мае. В сеть попала база из 250 млн строк, содержащая ФИО, адреса пользователей, данные о заказах и другие сведения. База распространялась бесплатно.
До Delivery Club утечка произошла в другой сервисе доставки еды – «Яндекс.Еде». В пресс-службе компании тогда сообщили, что утечка не коснулась банковских, платежных данных, а также логинов и паролей. Суд оштрафовал сервис на 60 тысяч рублей.
Фото на обложке: stasokulov /
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