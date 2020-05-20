Delivery Club и «Теремок» выпустили «скатерть-самобранку» для бесплатного заказа блюд

Delivery Club совместно с сетью ресторанов «Теремок» выпустили «скатерть-самобранку», которая позволяет бесплатно заказывать блюда в «Теремке». Об этом говорится в совместном сообщении компаний.

Скатерть разыграют среди пользователей, которые закажут один из вариантов специальных комбо («Скатерть-самобранка-1», «Скатерть-самобранка-2 и «Скатерть-самобранка-3») в «Теремке» через Delivery Club.

Вместе со скатертью пользователь получит набор из четырнадцати промокодов для бесплатного заказа блюд в «Теремке».

Дизайн скатерти разработал художник Антон Тотибадзе, который известен своими натюрмортами с едой и выставкой «Совокупность изяществ» в «Красном Октябре», полностью посвященной продуктам и блюдам.

При создании дизайна автор использовал фрагменты собственных картин, а также специально для проекта нарисовал фирменный квадратный блин «Теремка».

Чтобы получить скатерть, нужно до 26 мая сделать заказ из специального меню «Теремка» в приложении Delivery Club, указав в комментарии к заказу «хочу скатерть».

27 мая организаторы розыгрыша случайным образом выберут 50 победителей. Они получат скатерть и промокоды, которые будут действительны с 28 мая до 20 июня. Акция доступна в Москве.