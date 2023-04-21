Delivery Club запустил доставку спортивного питания и товаров для здоровья

Delivery Club добавил новую товарную категорию — теперь пользователям доступна экспресс-доставка спортивного питания и товаров для здоровья. Об этом RB.RU сообщил представитель Delivery Club.
Доставка займет от 20 минут. Оформить заказ также можно через «Яндекс.Еду» и «Яндекс.Маркет». Сейчас доставка доступна в Москве и некоторых городах Подмосковья.
Как ожидается, профильным магазинам это позволит расширить аудиторию и нарастить продажи. Первым партнером в рамках запуска новой категории товаров стала сеть магазинов «Атлетик Фуд».
Сейчас в сервисе представлено более 1,5 тыс. позиций спортивного питания, добавок для здоровья и спортивных аксессуаров: протеины, витамины и минералы, снэки, спортивные напитки, шейкеры и другое.
Сумма минимального заказа начинается от 1 тыс. рублей, заказы от 5 тыс. рублей привезут бесплатно. Товары доставят курьеры, которые сотрудничают с Delivery Club и «Яндекс.Едой».
Delivery Club также развивает доставку из магазинов для взрослых, аптек, зоомагазинов и товаров повседневного спроса.
Фото на обложке: Delivery Club
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