Delivery Club запустил доставку спортивного питания и товаров для здоровья

Delivery Club добавил новую товарную категорию — теперь пользователям доступна экспресс-доставка спортивного питания и товаров для здоровья. Об этом RB.RU сообщил представитель Delivery Club.

Доставка займет от 20 минут. Оформить заказ также можно через «Яндекс.Еду» и «Яндекс.Маркет». Сейчас доставка доступна в Москве и некоторых городах Подмосковья.

Как ожидается, профильным магазинам это позволит расширить аудиторию и нарастить продажи. Первым партнером в рамках запуска новой категории товаров стала сеть магазинов «Атлетик Фуд».

Сейчас в сервисе представлено более 1,5 тыс. позиций спортивного питания, добавок для здоровья и спортивных аксессуаров: протеины, витамины и минералы, снэки, спортивные напитки, шейкеры и другое.

Сумма минимального заказа начинается от 1 тыс. рублей, заказы от 5 тыс. рублей привезут бесплатно. Товары доставят курьеры, которые сотрудничают с Delivery Club и «Яндекс.Едой».

Delivery Club также развивает доставку из магазинов для взрослых, аптек, зоомагазинов и товаров повседневного спроса.

Фото на обложке: Delivery Club