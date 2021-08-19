Сервис доставки Delivery Club снизил комиссию за вывод безналичных чаевых, оставляемых официантам. До 1 июля 2022 года комиссия составит 1 рубль с транзакции вместо общепринятых на рынке безналичных чаевых 5% ранее, говорится в сообщении компании.
Предложение действует как для тех ресторанов, которые уже используют безналичные чаевые Delivery Club, так и для будущих партнеров.
Подключившим до конца года безналичные чаевые ресторанам по итогам первых трех месяцев сотрудничества Delivery Club также выплатит 5% от суммы чаевых, которые гости заведения оставят персоналу заведения.
«Как показывают исследования, около 30% посетителей кафе и ресторанов не оставляют чаевые, потому что не имеют под рукой наличных. Изменение условий работы с ресторанами призвано привлечь их внимание к новой возможности и увеличить проникновение безналичных чаевых в отрасли», — сообщили в Delivery Club.
Delivery Club добавил возможность оставлять безналичные чаевые в мае.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: Delivery Club
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Фонд с российскими корнями Phystech Ventures инвестировал в разработчика 3D-принтеров Arevo
- 2 К уголовным делам в IT-сфере в России могут привлечь присяжных
- 3 Можно ли считать лабораторное мясо «веганским»?
- 4 Власти предлагают увеличить предельный доход для малого и среднего бизнеса
- 5 «Яндекс» запустил экспресс-доставку косметики