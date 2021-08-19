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Delivery Club снизил комиссию за вывод безналичных чаевых

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сервис доставки Delivery Club снизил комиссию за вывод безналичных чаевых, оставляемых официантам. До 1 июля 2022 года комиссия составит 1 рубль с транзакции вместо общепринятых на рынке безналичных чаевых 5% ранее, говорится в сообщении компании.

Delivery Club снизил комиссию за вывод безналичных чаевых

Предложение действует как для тех ресторанов, которые уже используют безналичные чаевые Delivery Club, так и для будущих партнеров.

Подключившим до конца года безналичные чаевые ресторанам по итогам первых трех месяцев сотрудничества Delivery Club также выплатит 5% от суммы чаевых, которые гости заведения оставят персоналу заведения. 

«Как показывают исследования, около 30% посетителей кафе и ресторанов не оставляют чаевые, потому что не имеют под рукой наличных. Изменение условий работы с ресторанами призвано привлечь их внимание к новой возможности и увеличить проникновение безналичных чаевых в отрасли», — сообщили в Delivery Club.

Delivery Club добавил возможность оставлять безналичные чаевые в мае.

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Фото: Delivery Club

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