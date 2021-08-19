Сервис доставки Delivery Club снизил комиссию за вывод безналичных чаевых, оставляемых официантам. До 1 июля 2022 года комиссия составит 1 рубль с транзакции вместо общепринятых на рынке безналичных чаевых 5% ранее, говорится в сообщении компании.

Предложение действует как для тех ресторанов, которые уже используют безналичные чаевые Delivery Club, так и для будущих партнеров.

Подключившим до конца года безналичные чаевые ресторанам по итогам первых трех месяцев сотрудничества Delivery Club также выплатит 5% от суммы чаевых, которые гости заведения оставят персоналу заведения.

«Как показывают исследования, около 30% посетителей кафе и ресторанов не оставляют чаевые, потому что не имеют под рукой наличных. Изменение условий работы с ресторанами призвано привлечь их внимание к новой возможности и увеличить проникновение безналичных чаевых в отрасли», — сообщили в Delivery Club.

Delivery Club добавил возможность оставлять безналичные чаевые в мае.

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Фото: Delivery Club