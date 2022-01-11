Delivery Club отчитался о рекордном числе транзакций в месяц

Сервис доставки Delivery Club по итогам декабря 2021 года отчитался о рекордном числе транзакций — их количество достигло 10 млн, сообщила пресс-служба компании. Транзакции включают в себя заказы на доставку продуктов, заказы навынос и безналичные чаевые официантам.

В последний месяц прошлого года число заказов пользователей из ресторанов и продуктовых магазинов составило 9,8 млн — это на 60% больше, чем в декабре 2020 года.

Среди причин роста компания называет повышение скорости и пунктуальности доставки — среднее время в декабре составляло 29–35 минут, развитие направления доставки продуктов питания, а также запуск подписки Delivery PRO.

В апреле 2020 года компания вышла на 1 млн заказов в месяц, сейчас, по словам гендиректора Гюванча Донмеза, Delivery Club еженедельно выполняет свыше 2 млн заказов.

В пресс-службе сервиса RB.RU также сообщили, что всего в 2020 году Delivery Club выполнил 60 млн заказов, в 2021 — 87,1 млн. Таким образом, сервис нарастил показатель по числу выполненных заказов в 1,5 раза.

Число активных пользователей сервиса доставки составляет более 5 млн человек.

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Фото на обложке: Delivery Club