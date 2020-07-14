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Побеги рододендрона и молодые шишки: Delivery Club запустил «Дикую доставку»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сервис доставки еды Delivery Club и Всемирный фонд дикой природы (WWF) открыли виртуальный ресторан «Дикая доставка», в котором можно заказать блюда для исчезающих видов животных, обитающих на территории России. Об этом Rusbase рассказали в Delivery Club.

Побеги рододендрона и молодые шишки: Delivery Club запустил «Дикую доставку»

Каждое из 20 блюд меню ресторана предназначено для зверей, чей вид оказался на грани вымирания. Категории меню составлены в соответствии с районами обитания исчезающих жителей Арктики, Алтая — Саян, Амура, Кавказа и Центральной Азии.

  

Скриншоты из приложения Delivery Club

«Угостить» обитателей дикой природы можно едой их привычного рациона питания. Так, например, амурского тигра ждет филе дикой рыбы, для снежного барса приготовили побеги рододендрона, а для бухарского оленя — молодые шишки с дикими сотами.

Побеги рододендрона

Филе дикой рыбы

Все собранные средства будут переданы WWF России на проекты по сохранению редких животных России, а вместо заказов пользователи получат сертификат с благодарностью от WWF.

Свежая сельдь с потрошками

Кулек корешков

Совместная благотворительная акция пройдет с 14 по 19 июля. Ресторан «Дикая доставка» работает на территории всей России.

Фото: Delivery Club и WWF

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