Число DDoS-атак в России в 3 квартале выросло на 180% по сравнению с прошлым годом

В России в третьем квартале 2022 года число DDoS-атак выросло на 180% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали в компании StormWall.

Чаще всего «нападения» совершались на организации финансового сектора, число атак на банки и платежные системы составило 45% от общего количества.

Второе место занимает онлайн-ритейл, на эту область приходится 21% от всех атак. На третьем месте телеком-сфера — 18% от общего количества атак, сектор развлечений занимает 9%, образование — 4%. Еще 3% приходится на другие области.

В третьем квартале 2022 года количество DDoS-атак в финансовой отрасли увеличилось на 170% по сравнению с третьим кварталом прошлого года. В ритейле также отмечен рост на 138%. В телекоме совершено на 62% больше DDoS-атак, в сфере развлечений и образовательном секторе — на 74% и 34% соответственно.

По данным исследования, к концу третьего квартала скорость роста атак несколько замедлилась. При этом эксперты StormWall утверждают, что новое поколение DDoS-инструментария существенно усиливает риски.

В октябре был зафиксирован резкий рост DDoS-атак на магазины армейского снаряжения. Эксперты назвали всплеск беспрецедентным. По данным Stormwall, рост числа атак произошел на фоне объявления в России частичной мобилизации.

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