Количество DDos-атак на российские компании увеличилось в восемь раз

В марте число DDoS-атак на российские организации выросло в 1,5 раза за месяц и в восемь раз по сравнению с тем же периодом 2021 года. В последние два месяца их средняя продолжительность превысила сутки — 29,5 часов.

В феврале-марте прошлого года этот показатель не превышал 12 минут. Самая продолжительная длилась более шести суток — 145 часов, сообщили «Известиям» в «Лаборатории Касперского».

Больше всего в марте атаковали финансовые организации: их доля в общем объеме атак за год выросла вдвое — до 35%, говорится в исследовании.

За последний месяц 33% атак пришлось на госорганы, еще 9% — на образовательные учреждения, 3% — на сайты СМИ, оставшиеся 20% — на организации из других сфер. При этом в феврале этого года доля DDoS-атак на СМИ оказалась в десять раз выше — 32%.

В начале в организации DDoS-атак участвовали непрофессиональные хакеры — хактивисты. Со врменем их доля в общем числе атакующих снизилась. При этом сами атаки стали мощнее, подготовленнее и длительнее, отметили в компании.

Ранее глава Qrator Labs Александр Лямин сообщал, что с 9-10 марта интенсивность DDoS-атак на российские сервисы начала снижаться. Тогда же он подчеркнул, что еще рано говорить о том, что спад атак является окончательным. Обострения в условиях спецоперации отразятся увеличением числа и интенсивности нападений в киберпространстве.

В 2021 году чаще всего киберпреступники выбирали целями для DDoS-атак финансовый сектор (43%), ритейл (31%) и игровую индустрию (18%). По прогнозу CEO и сооснователь StormWall Рамиля Хантимирова, в 2022 году может произойти рост пиковой мощности атак до 2,5-3 Тбит/с.

Эксперт также сделал предположение, что из-за продолжающейся пандемии и сложной экономической ситуации в этом году DDoS-атаки будут направлены на финансовый сектор, ритейл, телеком и сферу медицины.

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