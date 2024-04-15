Количество DDoS-атак на российские компании выросло втрое

Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования в первом квартале 2024 года отразили 512 DDos-атак, тогда как за весь прошлый год число таких нападений составило 185, сообщили «Известиям» в Роскомнадзоре.

Целью таких атак становятся госресурсы, финансовые и транспортные компании, операторы связи, крупные СМИ и региональные новостные агентства.

При этом специалисты отмечают, что такие атаки в последнее время стали менее мощными с точки зрения пропускной способности и объема трафика, но более массовыми.

Ранее аналитики StormWall рекомендовали, чтобы предотвратить подобные инциденты, компания должна подключить профессиональную защиту от DDoS-атак. Помимо этого, стоит также регулярно проводить аудит безопасности IT-инфраструктуры для выявления узких мест, которые повышают риски DDoS-атак.

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