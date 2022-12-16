Число DDoS-атак в России снизилось в три раза

В начале декабря число DDoS-атак на российские компании и госорганизации сократились в три раза по сравнению с двумя последними неделями ноября. Это связано с уменьшением активности политически мотивированных хакеров. Об этом RB.RU рассказали в компании StormWall.

Большую часть атак в 2022 году организовали политически мотивированными хакерами. Самое большое снижение числа атак, по данным аналитиков, наблюдается в финансовой сфере, производственном секторе, телекоммуникационной отрасли и развлекательной сфере.

Согласно результатам исследования, за первые две недели декабря число атак в финансовой отрасли на 38%, в производственной отрасли — на 62%, в телеком-сфере — на 54%, а развлекательной сфере — на 26%. В ритейле падение числа атак в первой половине декабря составило 28%, в логистике — 16% и в сфере образования — только 14%.

Мощность DDoS-атак также снизилась: максимальную зафиксировали в ноябре — 400 тыс. запросов в секунду. Ранее число атак доходило до 1 млн запросов в секунду.

Аналитики StormWall прогнозируют снижение атак на российские компании и в январе 2023 года.

Ранее эксперты по кибербезопасности выявили новую мошенническую схему в Telegram. Мошенники крадут у пользователей аккаунты с помощью ссылок на фейковые конкурсы.

Злоумышленники рассылают пользователям ссылки на фейковые сайты с конкурсами, в которых просят проголосовать за ребенка знакомого жертве человека для победы в соревновании. Перейдя по ссылке пользователя просят авторизоваться, введя номер телефона. Если его ввести, мошенники получают доступ к аккаунту и крадут его.

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