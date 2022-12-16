Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Число DDoS-атак в России снизилось в три раза

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В начале декабря число DDoS-атак на российские компании и госорганизации сократились в три раза по сравнению с двумя последними неделями ноября. Это связано с уменьшением активности политически мотивированных хакеров. Об этом RB.RU рассказали в  компании StormWall.

Число DDoS-атак в России снизилось в три раза

Большую часть атак в 2022 году организовали политически мотивированными хакерами.  Самое большое снижение числа атак, по данным аналитиков, наблюдается в финансовой сфере, производственном секторе, телекоммуникационной отрасли и развлекательной сфере.

Согласно результатам исследования, за первые две недели декабря число атак в финансовой отрасли на 38%, в производственной отрасли — на 62%, в телеком-сфере — на 54%, а развлекательной сфере — на 26%. В ритейле падение числа атак в первой половине декабря составило 28%, в логистике — 16% и в сфере образования — только 14%.

Мощность DDoS-атак также снизилась: максимальную зафиксировали в ноябре — 400 тыс. запросов в секунду. Ранее число атак доходило до 1 млн запросов в секунду. 

Аналитики StormWall прогнозируют снижение атак на российские компании и в январе 2023 года.

Ранее эксперты по кибербезопасности выявили новую мошенническую схему в Telegram. Мошенники крадут у пользователей аккаунты с помощью ссылок на фейковые конкурсы.

Злоумышленники рассылают пользователям ссылки на фейковые сайты с конкурсами, в которых просят проголосовать за ребенка знакомого жертве человека для победы в соревновании. Перейдя по ссылке пользователя просят авторизоваться, введя номер телефона. Если его ввести, мошенники получают доступ к аккаунту и крадут его.

Готов ли российский IT-рынок предоставить конкурентоспособную замену — разбираемся с МегаФоном и экспертами по ссылке

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Group-IB выявила новую мошенническую схему в Telegram
  2. 2 Потребительский экстремизм: как компании бороться с ним, чтобы сохранить репутацию и нервы сотрудников
  3. 3 Мошенники в Telegram: топ-5 способов обмана
  4. 4 6 рекомендаций, как защититься от нелегальных цифровых активов
  5. 5 Как не стать жертвой дипфейка — 8 советов для защиты личной и корпоративной репутации
МегаФон
Помогает компаниям замещать IT-решения зарубежных поставщиков российскими
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

18 декабря 2022

VK Cup 2022

18 декабря 2022

Академия Инноваторов

26 декабря 2022

«Безопасный интернет»

Все ВОЗМОЖНОСТИ