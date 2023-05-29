За первый квартал 2023 года объем DDoS-атак вырос на 58% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость организации простой кибератаки составляет около 900 рублей в день. Городами-лидерами по числу атак стали Санкт-Петербург, Тверь и Ульяновск.

Количество DDoS-атак в России с начала 2023 года выросло на почти на 60%