Количество DDoS-атак в России с начала 2023 года выросло на почти на 60%

За первый квартал 2023 года объем DDoS-атак вырос на 58% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость организации простой кибератаки составляет около 900 рублей в день. Городами-лидерами по числу атак стали Санкт-Петербург, Тверь и Ульяновск.
Сами они стали реже приводить к недопустимым для компаний событиям, низкие затраты хакеров позволяют им продолжать придерживаться тактики «ковровых бомбардировок» широкого спектра компаний и учреждений, пишет «Коммерсантъ».
Чтобы предотвратить подобные инциденты, StormWall рекомендовали компания подключить профессиональную защиту от DDoS-атак. Помимо этого, стоит также регулярно проводить аудит безопасности IT-инфраструктуры для выявления узких мест, которые повышают риски DDoS-атак.
Фото на обложке: Unsplash
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