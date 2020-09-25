«Манго Телеком» купил сервис Calltouch

Российский оператор облачных коммуникаций для бизнеса «Манго Телеком» стал владельцем платформы сквозной аналитики, коллтрекинга и управления рекламой Calltouch. Об этом Rusbase рассказали в «Манго Телеком».

Сумма не раскрывается, по словам представителя «Манго Телеком», «это крупнейшая M&A-сделка с участием сервиса аналитики маркетинга на российском рынке».

Продавцами 100% доли в группе компаний Calltouch выступили основатель Calltouch Михаил Федоринин и акционеры группы компаний Kokoc Group. Консультантом со стороны продавцов стал инвестбанк Aspring Capital.

Ожидается, что сделка позволит «Манго Телеком» занять ведущие позиции не только на рынке облачных коммуникаций, но и на рынке маркетинговой аналитики.

По итогам 2019 года выручка Calltouch составила порядка 700 млн рублей, выручка «Манго Телеком» за тот же период — 3,28 млрд рублей. Компании рассчитывают на двузначные процентные темпы роста основных финансовых показателей. Совокупная выручка, по прогнозам, составит в 2021 году 5 млрд рублей.

Calltouch сохранит команду и бренд. Изменения коснутся только совета директоров и телеком-составляющей продуктов: она будет расширена за счет дополнительных возможностей обработки звонков, а также за счет доступа к номерной емкости «Манго Телеком».

Собственные martech-сервисы, доступные на платформе Mango Office, «Манго Телеком» не планирует переводить на технологии Calltouch и будет развивать по другой линии.