Сооснователь Teleport Виктор Кох заявил об отзыве инвестиций из Magic menu

Сооснователь Teleport Виктор Кох рассказал об отзыве инвестиций из казанского сервиса по доставке еды Magic menu. О сделке Кох объявил накануне. По словам предпринимателя, Артем Андреев, который представился основателем сервиса, скрыл информацию и сообщил ложные финансовые данные.

С инвестором связался владелец торговой марки Magic menu Артем Круглов и дал дополнительную информацию.

Компания ООО «Меджик меню» была создана 15 марта 2017 года. По данным ЕГРЮЛ, гендиректор фирмы — Артем Круглов. Он же значится единственным учредителем. Торговая марка Magic menu была зарегистрирована 1 апреля 2017 года.

По вновь выясненной информации, Артем Андреев зарегистрировал одноименную компанию 30 марта 2018 года. С конца мая 2020 года Андреев предоставлял потенциальным инвесторам ложные финансовые показатели, прогнозы и другие сведения. Часть информации о бизнесе была скрыта.

Андреев действовал от лица новой компании ООО «ММ Управление», которая была создана 26 мая 2020 года.

Все инвесторы, профинансировавшие проект Андреева, отозвали сделку. Также сообщается, что имеющиеся сведения уже запротоколированы. Ожидается судебное разбирательство на территории Евросоюза.