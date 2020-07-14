Российский сервис по доставке еды Magic menu привлек $120 тысяч
Казанский сервис по производству и доставке здоровой еды Magic menu привлек $120 тысяч в ходе посевного раунда. Средства получены от группы частных инвесторов и основателя IT-компаний Slinky и Stickeroid Виктора Коха. Об этом Rusbase рассказал Виктор Кох.
Сообщается, что раунд еще не завершен. Если выручка сервиса продолжит расти существующими темпами, то, по заявлению компании, к закрытию цикла удастся привлечь $400 тысяч. При худшем сценарии развития seed будет привлечено порядка $250 тысяч. В ходе сделки весь проект был оценен в $500 тысяч.
На данный момент стартап работает в Казани и Набережных Челнах. Отмечается, что на фоне влияния пандемии сервис ощутил увеличение числа заказов. Это способствовало развитию компании. В результате получения нового финансирования планируется выйти на рынки новых региональных городов-миллионников. Также стоят цели улучшения логистики и расширения меню.
«Этот промежуточный раунд позволит нам двигаться быстрее. Если наши планы не сорвутся, то мы утроим наши финансовые показатели ко второму кварталу 2021 года», — комментирует глава компании Артем Андреев.
Он добавил, что нацелен максимально масштабировать бизнес в регионах России.
Закрытие сделки запланировано на конец третьего квартала 2020 года.
Magic menu был основан в 2017 году Артемом Андреевым. По собственным данным, за время работы сервиса на кухнях-производствах было приготовлено более 1 млн 240 тысяч блюд.
По данным ЕГРЮЛ, сервис развивает ИП Андреев Артем Александрович.
Фото: Unsplash
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