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Инвестор Александр Румянцев вложился в сервис сдачи в аренду личных парковочных мест Carphone

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сервис сдачи в аренду личных парковочных мест Carphone продал 10% венчурному инвестору Александру Румянцеву. Об этом сообщается на сайте фонда «Сколково», выпускником которого является стартап.

Инвестор Александр Румянцев вложился в сервис сдачи в аренду личных парковочных мест Carphone

Carphone станет 62-м проектом в инвестиционном портфеле Румянцева.

Сервис позволяет арендовать парковочное место у обычных жителей. Приложение находит доступные парковки в нужном районе, показывает варианты с ценой. Пользователь выбирает нужный вариант и арендует место у другого пользователя на час/день/неделю/месяц. Приложение автоматически управляет бронированием и расписанием парковочных сессий и производит оплату с карты на карту.

По данным системы «Контур.Фокус», ООО «Карфон» (Carphone) было основано в Аленой Забережной и Максимом Харченко в 2017 году. Фаундерам принадлежит по 20% в проекте, еще 50% проекта владеет ООО «Смарт Коммуникейшн», учредителями которого также выступают Харченко и Забережная.

В декабре 2019 года 10% компании получило ООО «Алотрейд», которое принадлежит Александру Румянцеву.

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