Руководитель коворкинга Start Hub выкупил банкротный бизнес-центр под новый проект

Руководитель коворкинга Start Hub (располагается на территории дизайн-завода «Флакон») Евгений Пермяков выкупил 12,7 тысячи кв. м в здании бизнес-центра «Лойд». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сделка объемом 331 млн рублей была заключена в рамках процедуры банкротства балансодержателя объекта ООО «Лойд». Информация о заключении договора содержится в карточке компании в федеральном реестре сведений о банкротстве.

Пермяков пояснил газете, что недвижимость приобретена для его собственного проекта, концепция которого пока прорабатывается. Подробностей он не привел.

Здание бизнес-центра «Лойд» на северо-востоке Москвы построено в 1964 году. Сейчас объект относится к офисной недвижимости класса В, его общая площадь — 13 тысяч кв. м.

Заместитель директора отдела исследований CBRE Маргарита Кабалкина считает здание спорным для размещения гибких офисов: вблизи железная дорога и промышленные объекты, метро вне пешей доступности.

Гендиректор Key Capital Сергей Камлюк отмечает, что средний бюджет реализации таких проектов составляет 45 тысяч рублей за 1 кв. м. Исходя из этой оценки, инвестиции в создание офисных площадей могут составить 571,5 млн рублей.

Камлюк не исключает, что работы будут вестись, в частности, за счет средств потенциальных арендаторов. Он также допускает, что недвижимость может использоваться не для создания офиса, а, например, под городской склад.

На фото (взято с Cian): бизнес-центр «Лойд»