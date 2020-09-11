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Гендиректор «Русагро» Максим Басов стал акционером сервиса Elementaree

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Гендиректор агропромышленного комплекса «Русагро» Максим Басов выкупил долю первого инвестора сервиса доставки наборов продуктов с рецептами Elementaree Лоуренса Лепарда. Об этом Rusbase рассказал представитель стартапа.

Гендиректор «Русагро» Максим Басов стал акционером сервиса Elementaree

Доля, полученная Басовым, составила около 5%. Сумма сделки не раскрывается.

Elementaree рассчитывает на опыт и рекомендации Максима Басова в определении стратегии развития бизнеса на федеральном уровне. В качестве акционера Басов будет согласовывать привлечение новых инвестиций в бизнес, покупку или продажу акций компании.

Сам Басов в будущем не исключает возможности повторных значительных инвестиций в компанию, говорится в сообщении. 

Elementaree был основан в 2014 году Ольгой Зиновьевой. В 2019 году выручка сервиса превысила 400 млн рублей. Elementaree доставляет более полумиллиона блюд каждый месяц. Средняя стоимость продуктового набора на одну семью на неделю составляет 3 тысячи рублей.

География проекта охватывает Москву, Санкт-Петербург, а также Московскую и Ленинградскую области. Компания также планирует выйти на рынки Екатеринбурга, Казани и Новосибирска.

Фото: сайт Elementaree

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