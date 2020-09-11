Гендиректор «Русагро» Максим Басов стал акционером сервиса Elementaree
Гендиректор агропромышленного комплекса «Русагро» Максим Басов выкупил долю первого инвестора сервиса доставки наборов продуктов с рецептами Elementaree Лоуренса Лепарда. Об этом Rusbase рассказал представитель стартапа.
Доля, полученная Басовым, составила около 5%. Сумма сделки не раскрывается.
Elementaree рассчитывает на опыт и рекомендации Максима Басова в определении стратегии развития бизнеса на федеральном уровне. В качестве акционера Басов будет согласовывать привлечение новых инвестиций в бизнес, покупку или продажу акций компании.
Сам Басов в будущем не исключает возможности повторных значительных инвестиций в компанию, говорится в сообщении.
Elementaree был основан в 2014 году Ольгой Зиновьевой. В 2019 году выручка сервиса превысила 400 млн рублей. Elementaree доставляет более полумиллиона блюд каждый месяц. Средняя стоимость продуктового набора на одну семью на неделю составляет 3 тысячи рублей.
География проекта охватывает Москву, Санкт-Петербург, а также Московскую и Ленинградскую области. Компания также планирует выйти на рынки Екатеринбурга, Казани и Новосибирска.
Фото: сайт Elementaree
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