Предприниматель Денис Немцев продал свою долю в стартапе онлайн-поиска жилья HipFlat

Компания Dot Property полностью выкупила стартап онлайн-поиска жилья в Таиланде HipFlat , основанный российским предпринимателем Денисом Немцевым в 2012 году. Об этом сообщает e27.

Согласно данным Cruncbase, юрлицо HipFlat также зарегистрировано в Бангкоке (Таиланд). Как пишет e27, приобретение позволит Dot Property увеличить свое присутствие в Таиланде. Сумма сделки не раскрывается.

Отмечается, что в результате сделки инвесторы Hipflat, ее основатель и вся команда покинули компанию.

В 2017 году Hipflat привлекла финансирование от японской поисковой платформы Aucfan. Сумма сделки не раскрывалась. В конце 2013 года Rusbase также сообщал об инвестициях от международных инвесторов и бизнес-ангелов в размере $335 тысяч.

По данным Cruncbase, Hipflat с момента основания привлекла $585 тысяч.

Rusbase обратился за комментарием к Денису Немцеву.