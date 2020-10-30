Предприниматель Денис Немцев продал свою долю в стартапе онлайн-поиска жилья HipFlat
Компания Dot Property полностью выкупила стартап онлайн-поиска жилья в Таиланде HipFlat, основанный российским предпринимателем Денисом Немцевым в 2012 году. Об этом сообщает e27.
Согласно данным Cruncbase, юрлицо HipFlat также зарегистрировано в Бангкоке (Таиланд). Как пишет e27, приобретение позволит Dot Property увеличить свое присутствие в Таиланде. Сумма сделки не раскрывается.
Отмечается, что в результате сделки инвесторы Hipflat, ее основатель и вся команда покинули компанию.
В 2017 году Hipflat привлекла финансирование от японской поисковой платформы Aucfan. Сумма сделки не раскрывалась. В конце 2013 года Rusbase также сообщал об инвестициях от международных инвесторов и бизнес-ангелов в размере $335 тысяч.
По данным Cruncbase, Hipflat с момента основания привлекла $585 тысяч.
Rusbase обратился за комментарием к Денису Немцеву.
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