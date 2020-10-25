Инвесторы AltaClub и фонд AltaiIR Capital повторно вложились в приложение для фрилансеров Lili

Участники сообщества AltaClub и фонд AltaiIR Capital повторно вложились в приложение для фрилансеров Lili . Об этом Rusbase сообщил представитель AltaClub.

Новый раунд компании составил $15 млн. Лид-инвестором выступил фонд Group 11. Привлеченные средства компания направит на усилении команды программистов и рост компании. В прошлом раунде (прошел летом этого года) команда привлекла $10 млн.

C помощью Lili фрилансеры контролируют свои расходы и пользуются налоговыми инструментами своего региона. Среди пользователей — владельцы интернет-магазинов, дизайнеры, программисты, фитнес-инструкторы, строители, повара, профессионалы из индустрии красоты.

За последние месяцы в приложении появились новые опций, среди них — автоматически генерируемый квартальный отчет по прибыли, учет расходов, а также возможность пользоваться дебетовой виртуальной картой. Кроме того, теперь пользователи могут получать и отправлять средства через Google Pay.

С начала запуска сервиса в приложении открыто более 100 тысяч аккаунтов.

Основатели Lili — серийные предприниматели с 20-летним опытом работы в банковской отрасли: CEO Лилак Бар Дэвид и CTO Лиран Зелькха.

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