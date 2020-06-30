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Fort Ross Ventures вложил $10 млн в стартап удаленной аренды недвижимости Mynd

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Fort Ross Ventures проинвестировал $10 млн в американский стартап в сфере недвижимости Mynd Property Management. Об этом Rusbase рассказал представитель Fort Ross Ventures.

Fort Ross Ventures вложил $10 млн в стартап удаленной аренды недвижимости Mynd

Всего в ходе раунда С компания привлекла $41,5 млн.

Mynd Property Management – платформа для арендодателей, позволяющая управлять жилой недвижимостью, сданной в аренду на длительный срок.

Лид-инвестором стал Wells Fargo, также инвесторами раунда выступили такие фонды, как Canaan Partners, Lightspeed Venture Partners и Jackson Square Ventures.

Компания позволяет арендаторам просматривать дома, подписывать договоры аренды и вносить арендную плату, не вступая в физический контакт с арендодателем. Сегодня в управлении Mynd – около 8 тысяч небольших многоквартирных домов и домов на одну семью в 16 штатах США.

«Это уже второй PropTech-стартап, в который мы проинвестировали в этом году. Из-за пандемии COVID-19 в управлении жилой недвижимостью возросла популярность виртуального обслуживания. Платформа Mynd дает возможность не только дистанционно выбрать и арендовать жилье, но и проводить у арендаторов ремонтные работы по дому по видеосвязи», — сообщил основатель и управляющий партнер Fort Ross Ventures Виктор Орловский.

Фото: Unsplash

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