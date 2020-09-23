РФПИ и группа инвесторов вложили 1 млрд рублей в разработчика NtechLab

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ведущие суверенные фонды Ближнего Востока завершили инвестицию в размере свыше 1 млрд рублей в разработчика технологий компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта (ИИ) и нейронных сетей NtechLab. Об этом говорится в сообщении фонда.

Инвестиции РФПИ и партнеров позволят NtechLab расширить технологическую и продуктовую линейку и поддержит экспансию компании на ключевые рынки Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

Разработки NtechLab позволяют распознавать лица, силуэты и действия на видео, а также собирать аналитические данные. Привлекаемые инвестиции компания направит на разработку новых продуктов в сфере компьютерного зрения.

Среди направлений, которые планирует развивать NtechLab, — автоматическое определение агрессивных действий человека, а также распознавание автомобилей, в том числе для отслеживания транспортировки бытовых отходов и соблюдения правил их переработки. NtechLab также планирует представить решения для предприятий из индустрии развлечений, банков, торговых центров и компаний из сферы гостеприимства.

В 2020 году технологии NtechLab применялись в системах городского видеонаблюдения мегаполисов для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Решение компании позволяет контролировать соблюдение карантинного режима, отслеживать массовые скопления людей, а также осуществлять пропускной режим с идентификацией по лицу, несмотря на наличие медицинской маски.

NtechLab работает более чем с 30 крупными клиентами в 15 странах мира, в том числе, в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Европе.

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